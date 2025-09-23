¡Expocasa 2025 regalará una quinta y un cuadraciclo!

Si anda con ganas de ser dueño de una quinta o de darse una escapadita a la playa en cuadraciclo, apunte la fecha: del 16 al 19 de octubre, días en que se realizará, en Parque Viva, la feria inmobiliaria más grande y esperada del país, Expocasa 2025.

Un cuadraciclo así puede ser suyo con olo ir a Expocasa 2025. (Cortesía/Cortesía)

La entrada es gratis y lo mejor es que solo por ir a darse una vuelta, los visitantes participarán en el sorteo de una quinta de 1.000 metros cuadrados en el Residencial Avancari, en Colorado de Abangares, Guanacaste, a apenas 20 minutos del mar. Y por si fuera poco, al mismo ganador se le entregará un cuadraciclo Honda TRX250TE para que la disfrute al máximo.

Expocasa celebra casi 20 años de reunir en un solo lugar a lo mejor del sector inmobiliario, entidades financieras y las últimas tendencias en decoración y jardinería.

Habrá, como siempre, un espacio para que los más pequeñitos de la casa se diviertan. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Este año ya hay 91 expositores confirmados, con proyectos que van desde apartamentos compactos hasta casas espaciosas en condominios, algunos listos para entrega inmediata.

Quienes anden buscando financiamiento tendrán acceso a condiciones crediticias especiales, con bancos y entidades ofreciendo opciones únicas para que el sueño de tener casa propia sea más accesible.

Pero la feria no solo es para los que andan en planes de compra. Expocasa y Decoración 2025 trae propuestas de diseño de interiores, iluminación, remodelación y hasta soluciones para jardines, piscinas, paneles solares y hasta consentir a las mascotas.

Entre las novedades destacan Inspirarte y ExpoJardinería, espacios pensados para quienes disfrutan del color, la creatividad y transformar rincones de su hogar.

La actividad también está hecha para toda la familia: habrá área infantil con inflables, charlas educativas sobre hogar y finanzas, y una zona de food trucks para que nadie se quede con hambre. Además, el espacio cuenta con pasillos amplios y ventilación natural para recorrerlo con toda comodidad.

En Expocasa 2025 habrá de todo, incluso espacio para sus ideas florales. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Así que ya sabe, si sueña con estrenar su propia quinta con cuadraciclo incluido, darle un cariñito a su hogar o simplemente pasar un buen rato, la cita es en Parque Viva, del 16 al 19 de octubre.

