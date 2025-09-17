Cómo abrir una cuenta en Temu, comprar y recibir tus pedidos paso a paso

Temu se ha convertido en una de las plataformas de compras online más populares gracias a sus precios bajos, promociones y envío internacional. Si quieres saber cómo abrir una cuenta en Temu, cómo comprar productos y cómo recibirlos en tu país, aquí te lo explicamos paso a paso, con consejos prácticos para que tu experiencia sea segura y sin complicaciones.

¿Qué es Temu y cómo funciona?

Temu es una tienda online con miles de productos a precios competitivos. Funciona de manera similar a otras plataformas como Amazon, Shein o AliExpress: creas una cuenta, eliges lo que quieres comprar, pagas y esperas el envío a tu dirección.

Cómo abrir una cuenta en Temu

Descarga la aplicación de Temu en tu celular (disponible para Android y iOS) o entra en temu.com.

Haz clic en “Registrarse” o “Sign in / Register”.

Puedes registrarte con tu correo electrónico, tu número de teléfono o vinculando tu cuenta de Google, Apple o Facebook.

Ingresa el código de verificación que te llegará por correo o SMS.

Una vez dentro, ve a “Mi cuenta” → “Direcciones” y agrega tu dirección completa (país, ciudad, código postal y referencias).

Consejo: utiliza un correo que revises frecuentemente y activa la verificación en dos pasos para mayor seguridad.

Cómo comprar en Temu paso a paso

Busca el producto que deseas en el buscador o en las categorías.

Lee bien la descripción: revisa medidas, tallas, colores y especificaciones.

Haz clic en “Agregar al carrito”.

Revisa tu carrito y aplica cupones de descuento si están disponibles.

Confirma tu dirección de envío y selecciona el método de entrega. En algunos países el envío estándar es gratuito o con promociones.

Selecciona tu método de pago: Temu acepta tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, Amex) y también PayPal, entre otros.

Finaliza la compra y recibirás un correo con tu número de orden.

Cómo rastrear tu pedido en Temu

Entra a “Tus pedidos” en la aplicación o la web.

Haz clic en “Rastrear paquete”.

Allí verás el estado de tu envío y la empresa que lo entregará en tu país.

En algunos casos, los pedidos llegan por correo nacional (ejemplo: Correos de España, Correos de México, USPS en EE.UU. Correos de Costa Rica) o por courier privado.

¿Temu envía a Latinoamérica, España y Estados Unidos?

España y Estados Unidos: Temu ofrece envío directo a domicilio en la mayoría de productos.

Latinoamérica: en varios países, Temu ya tiene entrega directa o mediante aliados logísticos. Si un producto no está disponible para envío directo, puedes usar un casillero internacional (empresas como Aeropost, DHL o FedEx ofrecen este servicio).

Impuestos y aduanas: lo que debes saber

En la mayoría de países, los pedidos internacionales están sujetos a impuestos de importación y tasas aduaneras.

Normalmente se cobra un IVA o impuesto al valor agregado sobre el precio del producto más el costo de envío.

Algunos países permiten compras de bajo valor sin impuestos, pero eso depende de cada legislación.

El courier o la empresa de correo suele notificarte si debes pagar impuestos antes de recibir el paquete.

Política de devoluciones en Temu

Temu ofrece devoluciones de hasta 90 días desde la compra.

La primera devolución de cada pedido suele ser gratuita, aunque las siguientes pueden tener un costo.

Puedes iniciar la devolución desde la app en “Tus pedidos” → “Devolver o reemplazar”.

Consejos para comprar en Temu de forma segura

Revisa opiniones y fotos reales de otros compradores.

Evita productos falsificados: comprar artículos de “marca” a precios demasiado bajos puede terminar en problemas legales o en retenciones de aduana.

Usa métodos de pago con protección, como PayPal o tarjetas con alertas.

Compra con tiempo, los envíos internacionales pueden tardar varias semanas, especialmente en temporadas altas.

Guarda la factura y el comprobante de pago para cualquier reclamo o trámite de aduana.

