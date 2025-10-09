Eventos

Festival de la Luz 2025: esta es la fecha en que se llevará a cabo el esperado desfile

El Festival de la Luz podría tener un cambio este año, pero el espíritu será el mismo

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
edición numero 27 del tradicional festival de la Luz el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue elegido como Mariscal del Festival de la Luz 2024, en conmemoración a sus 100 años
El Festival de la Luz 2025 tendría un cambio en su recorrido. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una de las celebraciones más esperadas cuando se acerca la época navideña es el Festival de la Luz en San José.

Este año, la festividad se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, según confirmó Maricruz Gómez, periodista de la Municipalidad de San José.

LEA MÁS: Esta es la razón que podría impedir que cambien la ruta del Festival de la Luz en San José

El tema del famoso desfile ha sido tema de conversación estos últimos días, pues en la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, Kattia Mora, jefa interina del departamento de servicios culturales, anunció un cambio en el recorrido.

El nuevo trayecto sería alrededor del parque metropolitano La Sabana, con un formato tipo carrusel.

LEA MÁS: Turista muere tras subirse a una de las atracciones más famosas e icónicas de Disneyland

Esta modificación afectaría a los comercios ubicados en paseo Colón y avenida Segunda, así como al hospital Nacional de Niños, un lugar donde los pequeños disfrutan mucho del desfile.

Por ahora, se espera un nuevo diálogo en el Concejo Municipal, ya que varios regidores no están de acuerdo con la decisión.

LEA MÁS: Rose Davis reveló su playa favorita en Costa Rica, considerada de las mejores del mundo

A pesar de la polémica, el Festival de la Luz 2025 promete nuevamente carrozas, bandas, luces, decoraciones y mucho color.

Ya hay confirmados cerca de dos mil artistas, quienes llenarán las calles de San José de alegría y espíritu navideño.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Festival de la Luz 2025San JoséFechaLa Sabana
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.