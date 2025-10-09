Festival de la Luz 2025: esta es la fecha en que se llevará a cabo el esperado desfile

El Festival de la Luz 2025 tendría un cambio en su recorrido. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una de las celebraciones más esperadas cuando se acerca la época navideña es el Festival de la Luz en San José.

Este año, la festividad se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, según confirmó Maricruz Gómez, periodista de la Municipalidad de San José.

LEA MÁS: Esta es la razón que podría impedir que cambien la ruta del Festival de la Luz en San José

El tema del famoso desfile ha sido tema de conversación estos últimos días, pues en la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, Kattia Mora, jefa interina del departamento de servicios culturales, anunció un cambio en el recorrido.

El nuevo trayecto sería alrededor del parque metropolitano La Sabana, con un formato tipo carrusel.

Esta modificación afectaría a los comercios ubicados en paseo Colón y avenida Segunda, así como al hospital Nacional de Niños, un lugar donde los pequeños disfrutan mucho del desfile.

Por ahora, se espera un nuevo diálogo en el Concejo Municipal, ya que varios regidores no están de acuerdo con la decisión.

A pesar de la polémica, el Festival de la Luz 2025 promete nuevamente carrozas, bandas, luces, decoraciones y mucho color.

Ya hay confirmados cerca de dos mil artistas, quienes llenarán las calles de San José de alegría y espíritu navideño.