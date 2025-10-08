Rose Davis reveló su playa favorita en Costa Rica, considerada de las mejores del mundo

La comunicadora asegura que Punta Uva, en Limón, siempre será su lugar favorito para recargar energía. (Rafael Pacheco Granados)

La locutora y presentadora Rose Davis, quien el año anterior entrevistó a las actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande, de la película Wicked, está celebrando por todo lo alto sus 41 años, este miércoles 8 de octubre, y lo hace fiel a su estilo: disfrutando la vida al máximo.

Aunque celebrará esta fecha con una cena, nos contó que ella es de las que “celebran todo el mes”, pues es la oportunidad perfecta para agradecer, compartir y darse sus gustitos.

En una entrevista con La Teja, contó que viene llegando de Panamá y dentro de poco viajará a Miami, Estados Unidos, dejando claro que es toda una aventurera.

Rose Davis es muy querida por el público tico y es orgullo nacional. (Rose Davis/Instagram)

Rose Davis celebra la vida a través de los viajes

La limonense reconoce que es gracias a su trabajo que ha podido vivir experiencias únicas tanto dentro como fuera del país.

“Soy una apasionada de los viajes, de poder ver otras realidades. He pasado por momentos altos y bajos en mi vida, y lo que estoy haciendo ahora es vivir la vida, agradeciéndole mucho a Dios por permitirme disfrutar de mis pasiones”, mencionó la locutora.

El Caribe costarricense, su lugar favorito para recargar energía

Después de recorrer tantos destinos, su corazón sigue ligado a su tierra, pues asegura que su lugar favorito está en Limón.

“Mi lugar favorito en Costa Rica es en el Caribe: Punta Uva. La verdad es que siempre me recarga, siempre va a ser mi lugar y estoy muy orgullosa de ser de Limón”, mencionó.

Punta Uva fue elegida hace unos meses como una de las mejores del mundo con el puesto número 41 en la lista de Las 50 Mejores Playas del Mundo 2025, publicada por el sitio web oficial worlds50beaches.com.

Rose Davis combina su trabajo con su pasión por conocer el mundo y promover el turismo responsable. (Rose Davis/Instagram)

La comunicadora cuenta que cada vez que viaja al Caribe, no solo busca descansar, sino también conectarse con la cultura local y disfrutar de su gastronomía.

“En Punta Uva lo que me gusta es comer comida caribeña y mariscos. Hay una pizza de mariscos que me encanta, es muy rica.

“No me puede faltar el rice and beans con pollo. Siempre que viajo trato de comer la gastronomía de cada lugar para sentir que fui”, agregó.

Rose también confesó que lo que nunca falta en su bolso está muy relacionado con su trabajo: el celular, que lo usa para crear contenido, tomar fotos y capturar los atardeceres, uno de los espectáculos naturales que más le fascinan.

Rose Davis ha entrevistado a numerosos artistas como Paulo Londra. (Rose Davis/Instagram)

Turismo responsable: su filosofía al recorrer el mundo

Con años de experiencia viajando por el mundo, la tica se ha convertido en una verdadera embajadora del turismo responsable, así que nos compartió unos consejos para quienes buscan explorar más allá del típico recorrido turístico.

“La diferencia radica en que el viajero está curioso de conocer cómo son las cosas en ese lugar, y creo que no hay mejor forma que hacerlo a través de los locales”, detalló.

Para ella, la clave de un buen viaje está en informarse, leer, conocer las costumbres y apoyar a los negocios locales.

“Que tengan la oportunidad, no solamente cuando visitan Costa Rica, sino también cuando van a otros países, de informarse mucho, de qué es seguro y qué no, ver comentarios de otras personas”, explicó.

Rose Davis entrevistó el año anterior a Ariana Grande y Cynthia Erivo de la película Wicked. (Rose Davis/Instagram)

La comunicadora hace su trabajo con pasión. (Rose Davis/Instagram)

Davis insiste en la importancia de apoyar el turismo local, especialmente, a quienes preparan comida casera o elaboran artesanías con identidad costarricense. Para ella, esas pequeñas experiencias son las que convierten un paseo en un recuerdo inolvidable.

Además, confesó que cuando viaja fuera del país, tiene un compañero inseparable: los audífonos, que usa tanto para escuchar música como para relajarse antes de entrevistas o eventos.

Y, como buena viajera, deja un consejo valioso para quienes se animen a recorrer el mundo.

“Cuando uno viaja tiene que ponerse como en los ojos de un niño, pero con todos los cuidados, tratar de maravillarse más allá de lo que puedan contar”, detalló.

A sus 41 años, Rose Davis demuestra que la vida se disfruta viajando, explorando y agradeciendo.

Una comunicadora que inspira dentro y fuera de Costa Rica

La comunicadora ha logrado convertirse en una mujer de orgullo nacional, pues no solo es reconocida por su trayectoria en la radio y televisión del país, sino también por su proyección internacional.

Actualmente, forma parte de Teletica Radio y TD+; además, ha representado a Costa Rica en eventos de marcas reconocidas, torneos de la Concacaf y la FIFA. También es consultora en Comunicación y una de las voces más queridas del país.