Turista muere tras subirse a una de las atracciones más famosas e icónicas de Disneyland

La turista se subió a una de las atracciones más famosas e icónicas de Disneyland y luego murió. Foto: Ilustrativa (DAVID MCNEW/AFP)

Una turista, de 60 años, perdió la vida luego de subirse a la popular atracción Casa Embrujada (Haunted Mansion) de Disneyland, en Anaheim, California, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de octubre, pero se dio a conocer hasta este jueves por medios internacionales.

De acuerdo con People en Español, las autoridades de Anaheim reportaron que la mujer fue encontrada inconsciente luego de disfrutar la atracción.

Personal de emergencia del parque le realizó reanimación cardiopulmonar y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente falleció.

El portavoz de la policía confirmó que el hecho no estuvo relacionado con un fallo operativo del juego, por lo que la atracción reabrió poco tiempo después.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento.

Este trágico caso ha generado conmoción entre los visitantes, pues la Casa Embrujada es una de las atracciones más visitadas y emblemáticas del parque desde su apertura en 1969.