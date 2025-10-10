Concierto de Bándalos Chinos en Costa Rica: todo lo que debe saber antes de ir

Vaya preparándose para el concierto de Bándalos Chinos en Costa Rica.

La banda argentina Bándalos Chinos regresará a Costa Rica el próximo 12 de octubre para presentarse en el Club Peppers, Zapote, como parte de la gira de promoción de su más reciente y aclamado álbum Vándalos.

La banda costarricense Magpie Jay abrirá la noche con un espectáculo que preparará al público para la esperada presentación de los argentinos.

Este será el segundo concierto de Bándalos Chinos en el país, tras su debut en 2023.

El repertorio incluirá canciones destacadas de su nuevo álbum, como El ritmo, Comando juntar y Revelación II, así como clásicos de su discografía como Mi fiesta, Paranoia pop, Demasiado, Tu órbita y Vámonos de viaje.

Las puertas abrirán a las 7 p. m., y el evento será exclusivo para mayores de edad.

Todavía quedan entradas disponibles en www.eticket.cr, con precios entre 75 y 87 dólares (unos 37.275 y 43.240 colones, respectivamente).

No se permitirá el ingreso con drogas, armas, alimentos del exterior, cámaras profesionales, paraguas, objetos punzocortantes, aerosoles, láseres, drones, vuvuzelas o bocinas, ni cualquier artículo considerado riesgoso por la producción.