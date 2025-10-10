Bad Bunny ofrecerá una experiencia VIP en Costa Rica que supera los mil dólares. (Captura de )

Bad Bunny volverá a Costa Rica con dos grandes conciertos los días 5 y 6 de diciembre, y para quienes quieran vivir una experiencia única, aún quedan disponibles los paquetes VIP que ofrecen beneficios exclusivos.

Así que si no se quiere quedar sin el suyo, es mejor que vaya apartando su espacio.

Aunque las entradas generales para ambos días se agotaron rápidamente, todavía se pueden adquirir los paquetes VIP en eticket.cr, con precios que van desde los 148.800 colones (289 dólares) hasta los 601.200 (1.176 dólares) colones, ya incluidos los cargos por servicios.

Se habilitaron cuatro tipos de experiencias: Silver Premium Ticket, Gold Premium Ticket, Early Entry Package y Ultimate VIP Lounge Experience.

Cada paquete incluye ventajas distintas, como entrada anticipada al estadio, acceso a la experiencia VIP Lounge de Bad Bunny antes del show, boleto de pie en zona preferencial, kit exclusivo para mayores de edad, gafete conmemorativo, entre otras.

Eso sí, ninguno incluye interacción directa con el artista. Esta es la oportunidad para vivir un concierto inolvidable de Bad Bunny con todos los beneficios VIP.