Tyler, The Creator se presentará en unas horas en Costa Rica y hay noticias sobre las entradas. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El reconocido rapero y productor Tyler, The Creator se presentará en pocas horas por primera vez en Costa Rica, como parte de su gira internacional Chromakopia: The World Tour.

El evento se realizará este sábado 18 de octubre en Parque Viva, donde miles de fanáticos se preparan para vivir un concierto lleno de energía, creatividad y una puesta en escena que promete dejar huella.

Todavía quedan entradas para la histórica presentación

Si usted aún no ha podido adquirir sus entradas, le contamos que todas las localidades se agotaron, excepto la de Gramilla, que aún cuenta con disponibilidad limitada.

Se proyecta un lleno total para esta esperada cita musical, considerada una de las más importantes del año en suelo tico.

Esta será la única presentación de Tyler, The Creator en Centroamérica y la primera vez que visita Costa Rica, lo que hace del evento una oportunidad única para los seguidores del artista.

Un concierto que promete hacer historia

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web www.eticket.cr, pero deben apurarse, pues podrían agotarse en cuestión de horas.

“Sabemos que para muchos fans esta es una cita obligatoria. No solo por lo que representa Tyler en la cultura musical, sino porque esta gira podría marcar el final de una era. Quienes asistan no solo estarán viendo a un artista, estarán siendo parte de la historia”, expresó Juan Carlos Campos, CEO de ONE Entertainment.