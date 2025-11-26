Teletica quería a Ítalo Marenco en El Chinamo pero ex-Repretel dijo que no; Ignacio Santos revela por qué

Teletica sí estaba interesada en fichar a Ítalo Marenco en el elenco de presentadores de la edición 2025 de El Chinamo, pero el ex-Repretel les dijo que no.

En su lugar, canal 7 le propuso al galán participar durante una noche en la Misión Chinamo y esa opción Marenco sí la tomó.

Ítalo Marenco e Ignacio Santos se vieron las caras por primera vez hace unos días en Teletica. Fotografía: Captura De boca en boca. (Captura/Captura)

El encuentro donde Ignacio Santos soltó toda la sopa

Ignacio Santos reveló todo eso en un reciente encuentro que sostuvo con Marenco en las salas de maquillaje de Mira quién baila (MQB), donde estuvo hace unos días de visita.

Este miércoles, en De boca en boca, transmitieron un reportaje del encuentro entre el director de Telenoticias con el expresentador de Giros, de canal 6, y en medio de eso se dieron las revelaciones.

Ítalo rechazó El Chinamo por un compromiso familiar

Don Ignacio contó que él invitó a Marenco a unirse a El Chinamo 2025, pero el finalista del reality de baile de canal 7 le dijo que no podía.

“Debo decirle que lo invité (a Ítalo) a que estuviera con nosotros en El Chinamo pero tiene una actividad familiar”, dijo Santos con la amabilidad y simpatía que lo caracteriza.

Ignacio Santos es el jefe en El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Adelantó que, si bien canal 7 no pudo fichar a Marenco para el programa del 2025, ya lo “amarraron” para el otro año. “Así que el próximo año (estará Ítalo como presentador de El Chinamo)”, afirmó el periodista.

Misión Chinamo fue el plan B de canal 7

Confirmó que, como no lograron tener a Ítalo en el equipo de animadores del mediático programa, lo invitaron a la Misión Chinamo, segmento que asumió la periodista deportiva Gabriela Jiménez en el 2024 tras el despido de Omar Cascante del 7.

Don Ignacio es el jefe de El Chinamo, pues el programa está bajo el “ala” de Telenoticias, noticiero que él dirige.

Santos quedó sorprendido con el carisma del presentador

Santos también confesó que el encuentro de hace unos días con Ítalo fue el primero que tuvo con el enérgico presentador, a quien solo conocía por televisión. Incluso, dejó en el aire la posibilidad de que Ítalo se sume a Toros Teletica.

“Es la primera vez que tengo el placer de ver a Ítalo. Lo he visto en tele y realmente me dejó perplejo cuando saltó el toro… Vamos a ver si hacemos algo así”, destacó.

Ítalo Marenco es finalista de Mira quién baila junto a Jeff On, Ericka Morera y Mariana Uriarte. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Teletica va con todo para ficharlo oficialmente

Ítalo renunció a Repretel a finales de julio pasado y el 14 de agosto fue su último día en esa televisora.

Una semana después, Teletica confirmó su fichaje para Mira quién baila y la intención de la televisora tras el programa de baile, es sumarlo a su equipo de talentos oficialmente, según nuestros informantes.