Ítalo Marenco sí estará en El Chinamo de Teletica pero no como todos imaginaban

Ítalo Marenco reveló este viernes que sí será parte de El Chinamo, pero su participación en el programa de fin de año de canal 7 no será como muchos se la imaginaron.

Marenco confirmó en la edición meridiana de Telenoticias que será parte de las personalidades que participarán en la famosa “Misión Chinamo”.

LEA MÁS: Teletica confirma los ocho presentadores de El Chinamo 2025. ¿Está Ítalo Marenco?

El segmento de Misión Chinamo estará a cargo, por segundo año consecutivo, de la periodista deportiva y presentadora de 7 Estrellas, Gabriela Jiménez.

Ítalo Marenco es finalista de Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ítalo Marenco pide ayuda desde ya

“Vamos a la Misión Chinamo. Ahora sí ocupo que todo el mundo esté conmigo porque yo no sé cómo es la cosa”, afirmó Ítalo tras anunciar que sí estará una noche en el programa de fin de año de canal 7.

Si bien el galán afirmó que no sabía mucho de qué se trataba la Misión, después se contradijo, pues reconoció que es un reto en el que le tocará ir “de casa en casa y de lugar en lugar”.

LEA MÁS: Teletica decidió esto ante subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica

“Necesito que se metan conmigo en esto”, agregó Marenco, quien se convirtió en fichaje de Teletica en agosto pasado tras renunciar a Repretel luego de 10 años de trabajar para el canal de La Uruca.

El equipo de animadores de El Chinamo 2025 será el mismo del año pasado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Sin novedades

Ítalo fue llevado al 7 para participar en Mira quién baila y se especula que seguirá vinculado a la empresa, primero en las transmisiones de fin y principio de año y después en Buen día, el que sería su destino final en el canal del trencito.

Aunque muchas personas esperaban que canal 7 convocara a Ítalo para integrar el elenco de presentadores de El Chinamo, el llamado no se dio.

Hace unos días, Teletica reveló la lista de presentadores de su programa estrella de diciembre y en ella no hay novedades.

Carlos Álvarez, Mauricio Hoffmann, Jair Cruz, Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez, Melania Villalta, Keyla Sánchez y Gabriela Jiménez repetirán como animadores del popular programa.

LEA MÁS: Estos son los presentadores elegidos por Teletica para el Festival de la luz

El Chinamo 2025 inicia el jueves 11 de diciembre y finaliza el martes 23.