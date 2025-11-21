Teletica decidió esto ante subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica

Un día después de que Repretel confirmara su participación en la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, Teletica dio a conocer su decisión.

A través de un comunicado de prensa, Televisora de Costa Rica anunció que presentó las ofertas ante la Superintendencia de Telecomunicaciones para el proceso de subasta del espectro radioeléctrico que promovió el gobierno de Rodrigo Chaves.

Teletica confirmó su participación en la subasta de frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Este viernes 21 de noviembre vencía el plazo para presentar las propuestas.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información, principios esenciales para el servicio que hemos brindado a la audiencia durante más de 60 años.

“Televisora de Costa Rica continuará participando en este proceso con transparencia y total apego a la normativa vigente, manteniendo su misión de ofrecer contenidos responsables y de calidad a todos los costarricenses”, agregó la televisora de Sabana Oeste.

Mira quién baila es uno de los grandes programas que produce Teletica en Costa Rica. Fotografia: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además de sus canales de televisión (el 7 y el 33), Teletica también tiene su propia estación de radio en el FM, la 91.5.