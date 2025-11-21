Repretel confirma si participó o no en subasta de frecuencias de radio y televisión para seguir al aire en Costa Rica

Repretel confirmó este jueves su participación en la subasta de frecuencias de radio y televisión que ordenó el gobierno y convocó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y que le daría la oportunidad de seguir al aire.

LEA MÁS: Esto dice Teletica y Trivisión sobre subasta de frecuencias que anunció el MICITT

A través de un comunicado de prensa, la televisora de La Uruca anunció que concluyó de manera satisfactoria el proceso establecido en el cartel de licitación y presentó sus ofertas en la subasta.

Repretel produce en Costa Rica programas de televisión, de radio e informativos. En la foto, el reality de humor La dulce vida. (Suministradas por Repretel/Suministradas por Repretel)

La empresa cumplió con todos los requisitos tras completar un análisis técnico, financiero, jurídico y operativo.

Son servicios esenciales, dice Repretel

“Nuestra decisión de participar en este proceso se basa en un compromiso de largo plazo con Costa Rica y con el fortalecimiento de la televisión y la radio abierta como servicios esenciales para la información, el entretenimiento y la cohesión social”, señaló Carlos Hernández, director general de Grupo Repretel.

Repretel administra los canales 2, 4, 6 y 11 de la televisión abierta, así como las frecuencias de las radios Monumental, La mejor, Exa, Zeta, Disney, Momentos y Best, todas del FM.

LEA MÁS: Estas siete conocidas emisoras nacionales no participarán en la subasta de frecuencias de la Sutel

Repretel aclaró que no detallará, públicamente, las ofertas presentadas, pues el proceso está en concurso y bajo la administración de las autoridades competentes.

Carlos Hernández Estrada, director general de Repretel, confirmó que la empresa participó en la subasta de frecuencias de radio y televisión.

Confían en que proceso sea transparente

“Confiamos en que este concurso se desarrolle con seguridad jurídica, transparencia y condiciones que permitan a los operadores seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, siempre en beneficio de las audiencias y del país”, añadió Hernández.

El ejecutivo también aclaró que con este proceso quieren garantizar su continuidad al aire y mantener, ampliar su cobertura por todo el país y “preservar la pluralidad de voces en el ecosistema de medios de comunicación del país”.

LEA MÁS: Gobierno fijó los precios para la subasta de frecuencias de radio y televisión, muchas son millonarias