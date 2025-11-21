Farándula

Repretel confirma si participó o no en subasta de frecuencias de radio y televisión para seguir al aire en Costa Rica

Televisora de La Uruca emitió un comunicado de prensa al respecto este jueves

Por Manuel Herrera

Repretel confirmó este jueves su participación en la subasta de frecuencias de radio y televisión que ordenó el gobierno y convocó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y que le daría la oportunidad de seguir al aire.

A través de un comunicado de prensa, la televisora de La Uruca anunció que concluyó de manera satisfactoria el proceso establecido en el cartel de licitación y presentó sus ofertas en la subasta.

La dulce vida
Repretel produce en Costa Rica programas de televisión, de radio e informativos. En la foto, el reality de humor La dulce vida. (Suministradas por Repretel/Suministradas por Repretel)

La empresa cumplió con todos los requisitos tras completar un análisis técnico, financiero, jurídico y operativo.

Son servicios esenciales, dice Repretel

“Nuestra decisión de participar en este proceso se basa en un compromiso de largo plazo con Costa Rica y con el fortalecimiento de la televisión y la radio abierta como servicios esenciales para la información, el entretenimiento y la cohesión social”, señaló Carlos Hernández, director general de Grupo Repretel.

Repretel administra los canales 2, 4, 6 y 11 de la televisión abierta, así como las frecuencias de las radios Monumental, La mejor, Exa, Zeta, Disney, Momentos y Best, todas del FM.

Repretel aclaró que no detallará, públicamente, las ofertas presentadas, pues el proceso está en concurso y bajo la administración de las autoridades competentes.

Carlos Hernández Estrada, director general de Repretel.
Carlos Hernández Estrada, director general de Repretel, confirmó que la empresa participó en la subasta de frecuencias de radio y televisión.

Confían en que proceso sea transparente

Confiamos en que este concurso se desarrolle con seguridad jurídica, transparencia y condiciones que permitan a los operadores seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, siempre en beneficio de las audiencias y del país”, añadió Hernández.

El ejecutivo también aclaró que con este proceso quieren garantizar su continuidad al aire y mantener, ampliar su cobertura por todo el país y “preservar la pluralidad de voces en el ecosistema de medios de comunicación del país”.

