Teletica confirma los ocho presentadores de El Chinamo 2025. ¿Está Ítalo Marenco?

¿Hay novedades?, ¿está Ítalo Marenco?, ¿dejaron por fuera a alguna figura del año pasado?

Esas son, posiblemente, las preguntas que saltan frente a la reciente información que confirmó Teletica en su sitio web sobre el elenco de presentadores de El Chinamo 2025.

El Chinamo inicia su temporada 2025 el próximo 11 de diciembre. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Italo Marenco en El Chinamo?

Ítalo Marenco salió de Repretel para irse a Teletica y, aunque fue llevado para Mira quién baila (MQB), muchos esperan verlo en otros programas de diciembre de canal 7. ¿Es El Chinamo uno de ellos?

La respuesta es no. Ítalo Marenco no fue convocado a animar El Chinamo de Teletica de este 2025, a pesar de que es uno de los presentadores más enérgicos de la televisión nacional.

Ítalo Marenco actualmente participa en Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los elegidos

La producción del programa de fin de año encomendó la animación y conducción del espacio a los mismos ocho presentadores que convocó el año pasado, cuando las grandes novedades fueron Melania Villalta, María Teresa Rodríguez y Gabriela Jiménez.

Ya Alonso Acosta, productor de El Chinamo, había confirmado a La Teja la semana pasada el regreso de ese trío de guapas y este miércoles se terminó de revelar el equipo.

Además de Mela, Tere y Gaby, frente al programa estarán Carlos Álvarez, Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Keyla Sánchez y Jair Cruz.

Carlos Álvarez, Jair Cruz, Gabriela Jiménez, Keyla Sánchez, Nancy Dobles, María Teresa Rodríguez, Melania Villalta y Mauricio Hoffmann serán, de nuevo, los presentadores de El Chinamo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Serán los encargados de entretener al público con concursos, juegos, premios y mucha diversión en vivo”, afirmó Teletica tras anunciar el equipo.

El Chinamo de fiesta

Este año, El Chinamo celebra 25 años de estar al aire todos los diciembres por canal 7. La temporada de este año se inicia el 11 de diciembre y finaliza el 23. Los programas serán a las 8 de la noche, completamente en vivo.