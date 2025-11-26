Esposa de Ítalo Marenco no perdonó sensual baile del presentador con Lucía Jiménez

Bastante sensual estuvo el baile de Ítalo Marenco y Lucía Jiménez al ritmo de bachata en la semifinal de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La página de TD Más volvió a hacer de las suyas y armó tremendo vacilón luego de compartir un pedacito del baile de bachata que se mandaron Ítalo Marenco y su coreógrafa, Lucía Jiménez, en la semifinal de Mira quién baila.

El clip estaba tan candente que los muchachos de TD Más lo titularon “¿Era penal?”, porque, entre paso y paso, el presentador dejó claro que la conexión con la bailarina estaba más caliente que sol de playa.

LEA MÁS: Esposa de Ítalo Marenco casi se infarta por su salto en Mira quién baila: “Nunca me deja de sorprender”

¿Hubo penal o no en el baile de Ítalo Marenco?

Además, porque manos iban y venían en el cuerpo de la bailarina, como parte de la sensual coreografía.

Roja directa en casa

Pero lo mejor no fue el video, sino quién comentó, pues Cindy Villalta, esposa del presentador, decidió no ignorarlos y les contestó:

“Señores, aquí desde el VAR, efectivamente es penal y roja directa”, publicó.

Cindy Villalta se apuntó al vacilón al ver la publicación de TD Más sobre su esposo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Segundos después los seguidores de la página empezaron a vacilar diciendo que a Ítalo le correspondían tres partidos de suspensión, que lo mandaran a dormir al sillón y que ni con apelación se salvaba.

LEA MÁS: (Video) Diego Bravo habló claro y sin rodeos sobre la final de Mira quién baila

Ítalo respondió con unas caritas de risas el comentario de su esposa, aunque de seguro debe estar revisando todavía el VAR casero para evitar la roja directa.

Cabe recordar que este domingo 30 de noviembre es la gran final de la segunda temporada de Mira quién baila y tanto Ítalo como Ericka Morera, Jeff On y Mariana Uriarte lucha, a través de votos del público, ganar el trofeo de campeón.