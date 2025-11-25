Esposa de Ítalo Marenco casi se infarta por su salto en Mira quién baila: “Nunca me deja de sorprender”

Ítalo Marenco le contó a su esposa Cindy Villalta lo que iba a hacer, pero lo vio hasta que estaba en el programa. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, quedó con el corazón en la mano luego de ver el salto que el presentador hizo en su coreografía cuando bailó disco junto a su coreógrafa Lucía Jiménez en Mira quién baila.

El truco dejó al público boquiabierto, pero a Cindy casi sin respiración, pese a que ya su esposo le había anunciado desde antes la loquera que iba a hacer en pleno programa en vivo.

“Ítalo nunca me deja de sorprender. Cuando uno cree que ya todo está listo, él sale con algo nuevo. Yo estaba nerviosa porque en los ensayos no le salía perfecto. Esos saltos o salen, o no salen”, dijo todavía con la adrenalina encima tras terminar la onceava gala.

La expresentadora de VM Latino explicó que su mayor preocupación es que él le dijo que iba a ensayar el truco toda la semana, pero que al final solo lo practicó dos días, por eso estaba pidiendo a Dios que no fallara.

Cuando llegó el momento del salto, su corazón empezó a latir más fuerte, pues sabía que cualquier cosa podía pasar y no lo había visto hacerlo antes.

“Estaba nerviosísima, pero confiada en Dios… y gracias a Él le salió perfecto”, aseguró.

Ítalo Marenco se brincó a los jueces de Mira quién baila al final de su segunda coreografía. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Hija ni lo vio

Según dijo, su hija Irene, por dicha, ni lo vio, estaba en otras: “Para evitar ansiedades y que no vaya a copiar esas loqueras, ni le dijimos”.

Pero este truco no lo sacó Ítalo solo. Detrás tuvo la ayuda de dos porristas profesionales que lo prepararon para que pudiera lanzarse como todo un profesional.

Se trató de William Ugalde y Heiner Jirón, ambos del equipo de porrismo Junglecats y miembros de la 506 Academy, en Calle Blancos.

Ítalo Marenco fue atrapado por los porristas profesionales que invitó para hacer su salto en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para Ugalde, colaborar con el presentador fue un gustazo.

“Para mí es un honor. Ítalo nos contactó por medio de una compañera y siempre que alguien llega con una iniciativa tan bonita, que quiere ayudar a una fundación, para nosotros es importante colaborar”, aseguró el deportista.

Jirón, por su parte, destacó la gran habilidad del presentador y lo rápido que se aprendió la maniobra.

“Ítalo aprendió superrápido la técnica. En dos días ya estaba volando”, contó orgulloso del progreso del finalista.

William Ugalde (amarillo) y Heiner Jirón (azul) fueron parte de los porristas profesionales que ayudaron a Marenco con su coreografía. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Todo por la fundación

Cindy también destacó que está feliz porque su esposo se metiera a la gran final del programa de baile, algo que decidieron como familia desde el inicio.

“La fundación que estamos apoyando lo necesita muchísimo. Si Ítalo gana, sería una bendición para esos niños de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico”, dijo.

Marenco también mencionó, por su parte, que esa “loquera” se le ocurrió de un pronto a otro, y que no sintió miedo alguno porque ya está acostumbrado a brincarse un toro, aunque sabía que el saltarse la mesa donde estaban los jueces lo hacía todavía más peligroso que cuando lo hace un redondel.