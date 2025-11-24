Finalistas de Mira quién baila hicieron un pacto inesperado, ¿de qué trata?

Jeff On, Mariana Uriarte, Ericka Morera e Ítalo Marenco son los cuatro finalistas de Mira quién baila en su segunda temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Los cuatro finalistas de Mira quién baila hicieron un pacto al terminar el programa de este domingo y su decisión sorprendió a muchos, especialmente a sus seguidores.

Al finalizar la onceava gala, Ericka “Keka” Morera, Ítalo Marenco, Mariana Uriarte y Jeff On se pusieron de acuerdo en que ninguno hará rifas, concursos, sorteos ni ofertas de productos para motivar a la gente a votar.

Es decir, por primera vez en este tipo de concursos de Teletica, los finalistas no rifarán ni viajes, ni noches en hoteles, ni ningún otro premio para obtener más votos y así ganar la competencia.

Los cuatro coincidieron en que lo más justo, bonito y honesto es que los votos lleguen de manera orgánica, exclusivamente por el trabajo que cada uno ha hecho en la pista durante estos tres meses.

Con esta decisión los finalistas quieren evitar polémicas y presentarse ante el público sin nada más que sus zapatos de baile y su talento.

La gran final será este domingo 30 de noviembre y esa noche se conocerá quién se lleva el trofeo de campeón, además, recibirá los 15 mil dólares (unos 7,5 millones de colones) en juego que son para donarlos a la fundación que representa.