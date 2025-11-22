Mimi Ortiz y lo malo de Mira quién baila: “Quedé seca, jalada y hasta los calzones se me caían”

Libni “Mimi” Ortiz reveló uno de los efectos más duros que le dejó su paso por la primera temporada de Mira quién baila, y que muy pocos sabían: “La competencia a mí me dejó, pero en la calle, hasta los calzones se me caían”.

Y es que la ahora presentadora de Sábado feliz dice que terminó tan flaca que hasta la ropa le quedaba grande y su nutricionista se asustó por el nivel de desgaste que sufrió.

Mimi, quien siempre se ha caracterizado por su energía y buena vibra, explicó que, aunque la competencia fue una experiencia increíble, también la puso al límite físicamente.

Libni Mimi Ortiz (Instagram)

“Quiero contarles algo que me tiene demasiado feliz y es que ya recuperé mi peso”, empezó diciendo. El año pasado perdí demasiado peso con el baile, por más que comía y demás, era demasiado el peso que perdí, porque yo ensayaba sin parar, de sol a sol”, reconoció.

La exbailarina del concurso contó que quemaba entre 1.000 y 2.000 calorías por día, algo que volvió loca a su nutricionista.

“Me decía que estaba entrenando como un jugador de fútbol de primera división camino a un mundial, literal”, mencionó.

Ese ritmo de ensayos la dejó sin músculo, sin agua y sin reservas.

“En mi vida había estado tan delgada, pero delgada feo, que parecía que me había dado algo, como alguna enfermedad. Yo quedé jalada así, la piel, todo. Estaba completamente en deficiencias completas”, recordó.

“Quedé seca”

El tema se complicó aún más por ser vegetariana, ya que, naturalmente, necesita cuidar más sus niveles nutricionales.

“Más esa cantidad de ejercicio durante tres meses que fue la competencia… perdí mi peso, mi músculo, perdí el agua, todo. Quedé totalmente seca”.

Toni Costa y su novia Libni "Mimi" Ortiz en Mira quién baila, segunda temporada 2025. (redes/Instagram)

Sin embargo, la buena noticia es que después de un año de mucha disciplina, paciencia y cuidados, por fin volvió a sentirse ella misma.

Mimi Ortiz contó que fue lo más feo de estar en Mira quién baila

“Me ha costado muchísimo recuperar mi peso, muchísimo. Ya al fin me siento nuevamente con mi trasero, mis piernas, con mi carne. A mí sí me gusta tener carne, no me gusta estar tan delgada, me gusta estar así como rica, ¿saben?”, dijo.

La novia del juez español Toni Costa dijo sentirse muy feliz con su peso actual y, sobre todo, porque ya se siente con carnita, aunque es algo que no le gusta comer.