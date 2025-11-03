Daniel Montoya estalla contra Mira quién baila: “Me avergonzaron en televisión nacional”

El humorista Daniel Montoya está que echa chispas luego de su tercera nominación en el programa Mira quién baila, transmitido por Teletica.

El comediante no solo terminó en la cuerda floja otra vez, sino que además recibió fuertes críticas por parte del juez español Isaac Rovira, algo que, según él, le dejó un sabor muy amargo.

Daniel no se quedó callado y soltó tremendo desahogo en redes sociales, donde aseguró sentirse humillado en televisión nacional.

“De todas las galas y nominaciones que hemos tenido, ninguna me ha golpeado tanto como esta, primero porque me avergonzaron en televisión nacional y tiraron al piso el trabajo de Tati (Tatiana Sánchez, su coreógrafa) y yo hemos realizado durante todas estas galas”, escribió.

Daniel Montoya y su coreógrafa Tatiana Sánchez recibieron grandes críticas por parte del juez Isaac Rovira en esta octava gala. (Teletica Formatos/Cortesía)

El exparticipante de Tu cara me suena contó que ha seguido bailando a pesar de las lesiones físicas que arrastra y que, aun así, pone todo su esfuerzo en cada coreografía.

“He tratado de hacer un esfuerzo extra por mis lesiones, que son consecuencia de malos hábitos que tuve en el pasado”, dijo con evidente molestia.

Ataque personal

Lo que más lo tiene dolido es que sintió que las palabras del juez fueron más un ataque personal que una crítica constructiva.

“Hoy me quedé callado al escuchar cada palabra y fui respetuoso ante cada juez. Claro está que para el señor (Rovira), ni Tati, ni yo somos sus favoritos”, lanzó con todo.

Daniel Montoya explotó en sus redes tras terminar la gala de Mira quién baila. (Teletica Formatos/Cortesía)

Además, no se guardó nada contra quienes en redes le piden “ser más humilde” o “aguantar las críticas sin quejarse”.

“Ver comentarios de personas diciendo que tengo que ser humilde y aceptar las críticas, sin decir nada o no molestarme creo que no es justo”, agregó el humorista, visiblemente golpeado.

A pesar de todo, el comediante aseguró que seguirá firme en la pista, motivado por el cariño del público y por la causa solidaria que representa en el programa.

“Yo sigo en competencia por ustedes, porque nos han salvado y aquí seguiré luchando por Proyecto Daniel mientras ustedes nos sigan apoyando. Vamos para adelante, aunque a veces no estemos al 100 y la moral quede por el suelo”, finalizó.

Isaac Rovira, Natalia Rodríguez y Toni Costa son parte de Mira quién baila.

La bronca de Daniel se volvió tema de conversación en redes, donde muchos lo respaldaron y otros le dieron palo, pero si algo está claro es que el humorista no se piensa rendir… aunque el ambiente en Mira quién baila esté más caliente que nunca.

“Me gustó mucho, fue interesante, me he reído mucho. No quiero que te enfades conmigo; yo no estoy aquí para valorar el esfuerzo, sacrificio o dolor que tienes. Valoro el baile, porque me gusta cómo bailas y creo que has mejorado mucho desde el inicio del programa. Sin embargo, la habilidad tiene sus límites y hay participantes que bailan mejor. La semana pasada te defendí porque creo que has avanzado mucho, pero no sé si podrás mejorar más. Este baile me encantó”, fue lo que le dijo el juez español al comediante al terminar una de sus dos coreografías de este domingo.