¿Le faltó el respeto con lo que dijo Daniel Montoya a Isaac Rovira?

Daniel Montoya recibió varios comentarios después de lo que le dijo a el juez.

La participación de Daniel Montoya en la última gala de Mira quién baila Costa Rica dejó a muchos con la duda de si se pasó de la raya, luego de que le respondiera al juez Isaac Rovira por considerar que había sido demasiado duro con sus críticas y al soltar un comentario sobre la Fuente de la Hispanidad.

El comediante no se quedó callado y, en plena transmisión, expresó que sentía que lo evaluaban con más severidad que al resto de los participantes.

“No me quites la palabra. Me gustó mucho, fue interesante, me he reído mucho. No quiero que te enfades conmigo; yo no estoy aquí para valorar el esfuerzo, sacrificio o dolor que tienes. Valoro el baile, me gusta cómo bailas y creo que has mejorado mucho desde el inicio del programa. Sin embargo, la habilidad tiene sus límites y hay participantes que bailan mejor. La semana pasada te defendí porque creo que has avanzado mucho, pero no sé si podrás mejorar más. Este baile me encantó”, expresó Rovira con calma, mientras Montoya mostraba cierta incomodidad.

La reacción de Montoya fue uno de los momentos más comentados de la gala y generó cientos de interacciones en redes sociales.

Ante esas palabras, Daniel reaccionó diciendo que, pasara lo que pasara, si llegaba a la final o lo eliminaban antes, todos iban a ir a celebrar a la Fuente de la Hispanidad, comentario que no cayó bien entre varios televidentes.

El programa compartió el clip en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar:“Otro nivel el irrespeto de este participante”, “Resulta desafortunado presenciar cuando las emociones superan el profesionalismo”, “No baila nada y todavía se pone altanero”, “Se pasó con lo de la Fuente”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores del programa.

A pesar del tenso momento, todo terminó con un toque de humor. Al finalizar el programa, Rovira se acercó a Montoya y ambos aclararon la situación entre risas.“Vamos a ir a la Fuente a tomarnos una birra”, dijo Daniel, a lo que el juez respondió que sí, mientras Toni Costa aprovechó para bromear: “Yo tenía una amiga que mentía igual que ustedes”.