Daniel Montoya se queja de duras críticas de los jueces en Mira quién baila

Daniel Montoya se mostró molesto por las críticas durante su presentación en Mira Quién Baila. (Mira quién baila /Mira quién baila)

Daniel Montoya vivió un momento tenso en Mira quién baila Costa Rica, al expresar que los jueces fueron demasiado críticos durante su presentación junto con Tatiana Sánchez, generando un debate que llamó la atención de los televidentes.

Este domingo, las parejas de Mira quién baila bailaron dos piezas.

Y es que en la primera ronda, el juez Isaac Rovira señaló que no percibía un avance significativo en la presentación de Montoya conforme avanzaban las galas.

Antes de escuchar la segunda opinión de Rovira, el comediante confesó que esperaba no recibir críticas tan duras, ya que sentía que la evaluación recaía solo sobre él y su pareja de baile, Tatiana Sánchez.

Rovira no dudó en responderle, explicando su punto de vista como juez:

“Me gustó mucho, fue interesante, me he reído mucho. No quiero que te enfades conmigo; yo no estoy aquí para valorar el esfuerzo, sacrificio o dolor que tienes. Valoro el baile, porque me gusta cómo bailas y creo que has mejorado mucho desde el inicio del programa. Sin embargo, la habilidad tiene sus límites y hay participantes que bailan mejor. La semana pasada te defendí porque creo que has avanzado mucho, pero no sé si podrás mejorar más. Este baile me encantó”, concluyó el español mientras el comediante se mostraba incómodo.

Daniel Montoya quedó nominado por tercera vez junto a Ericka Morera, quien baila con Javier Acuña.

La próxima semana, la pareja que menos votos reciba será eliminada de la competencia de baile.