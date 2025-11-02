¿Qué pasó entre Katherine Campbell y Kenneth González en los camerinos de Mira quién baila?

Katherine Campbell recibió varios comentarios. (Teletica Formatos/Facebook)

Katherine Campbell protagonizó un momento que nadie esperaba en los camerinos de Mira quién baila, cuando su cercanía con el bailarín Kenneth González llamó la atención de todos.

Todo ocurrió en el en vivo que realizaba el maquillista Adán Chinchilla, quien mientras mostraba cómo estaban alistando a Kenneth para la gala de esta noche, fue interrumpido por la participación de Campbell.

La doctora se acercó, intercambió unas palabras con Adán y, al leer comentarios de los seguidores, destacó uno en voz alta en el que le decían que se veían “payasos” cuando estaban en un en vivo.

“Un poquito, un poquito”, dijo Katherine, quien lucía un look bastante diferente, mientras continuaba cerca del bailarín.

“Lo voy a bloquear, yo no ocupo gente negativa”, comentó Adán Chinchilla serio, mientras la morena abrazaba a Kenneth y animaba a los fans a no perderse la gala.

Todo está listo para nueva gala de Mira quién baila

Kenneth González es uno de los bailarines de Mira quién baila. (Cortesía/Cortesía)

Una de las cosas que más llamó la atención es que la guapa empezó a recibir comentarios como: “No me lo toque mucho”, mientras aprovechaba para abrazarlo e incluso darle algunos besos.

Otros mensajes, como “aproveche ya que nosotras no podemos” o “uy golosa”, hicieron estallar de risas a quienes seguían la transmisión en vivo.

El momento quedó registrado como uno de los más comentados del en vivo, mostrando la espontaneidad y buen humor de Katherine Campbell, mientras Kenneth González se preparaba para la gala de Mira quién baila.