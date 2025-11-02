Mariana Uriarte, maquillista y participante de Mira quién baila, conversó con La Teja sobre lo que planea hacer una vez que finalice el programa.

La creadora de contenido ha mostrado un talento increíble en la pista y está enfocada totalmente en la competencia; sin embargo, le gustaría darse una escapadita en familia.

“Sabemos que todos estos planes que uno tiene normalmente, como salir de paseíto, hay que pausarlos y, hasta que el público nos tenga acá, retomarlos...

“Me voy de viaje, quiero irme a Punta Cana con mi familia, después de que termine (el programa), me voy”, mencionó.

Mariana Uriarte, de Mira quién baila, reveló lo que planea hacer después del programa. (redes/Instagram)

Sus destinos favoritos para desconectarse

Mariana nos habló de sus lugares favoritos para pasear, que son Guanacaste y San Carlos, y nos contó que siempre anda un bolso grande con sus cosas y las de su hija.

Lo que nunca le falta es bloqueador, bronceador, implementos de limpieza facial y ropa de cambio.

Mariana lo ha dado todo en la pista. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En cuanto a lo que le diría a un turista que venga a Costa Rica por primera vez, nos dijo lo siguiente:

“Que venga con bastante tiempo porque va a conocer lugares demasiado maravillosos, tanto montaña como playita y que no vengan en carreras, porque no van a lograr conocer nada y la vibra que tenemos los ticos es acogedora, entonces que disfruten la estadía en este país tan lindo”.

La experiencia que no olvida en la playa

La creadora de contenido también recordó un momento que no se le borra de la memoria y que vivió durante un paseo a la playa.

“Casi me ahogo en el mar, yo no sé nadar y me metí con mi esposo y una ola me revolcó hacia adentro y casi me ahogo”, recordó entre risas.