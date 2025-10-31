Yessenia Reyes, de Mira quién baila, reveló su mayor temor al visitar su lugar preferido

La bailarina de Mira quién baila, Yessenia Reyes no duda cuando le preguntan por su destino preferido para relajarse: las playas de Costa Rica.

Sin embargo, aunque asegura que el mar le transmite una energía especial, también confiesa que le tiene un gran respeto y hasta un poco de miedo.

Sus lugares favoritos

“Mi lugar favorito para ir a pasear es cualquier playa de nuestro país. Me encanta la energía y la tranquilidad. Tenemos la bendición de vivir en el paraíso, esa conexión con el mar y con la naturaleza es muy bonita”, comentó.

Yessenia Reyes, de Mira quién baila, reveló su mayor temor al visitar la playa. (Cortesía Teletica/La Nación)

Entre sus destinos, Yessenia mencionó Manuel Antonio, Puntarenas, al que considera uno de los parques más bellos del país; Tamarindo en Guanacaste, por su ambiente alegre y animado; y Sámara, también en Guanacaste, por su equilibrio entre diversión y calma.

“En realidad, casi siempre me pasa lo mismo: como le tengo tanto miedo al mar, a veces me meto y termino revolcada por una ola, con las rodillas raspadas. Me encanta la playa, pero prefiero disfrutarla desde la arena”, confesó entre risas.

Precaución ante todo

Yessenia asegura que es muy cuidadosa cuando está en el mar y que nunca deja nada a la suerte.

“Siempre sigo las recomendaciones al pie de la letra. Soy como una mamá en potencia: nadie se puede meter después de comer, ni cuando la marea está alta, ni más allá de donde se le vean las rodillas.

Yessenia fue una gran profesora para Randall "Chiqui" Brenes. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Todo eso lo hago con la gente que va conmigo porque le tengo mucho respeto al mar y es un lugar donde uno no se la debe jugar”, agregó.

Aventuras y compañía ideal

A la hora de elegir con quién disfrutar sus paseos, Yessenia lo tiene claro: su novio, su familia y sus amigos.

“Mi persona favorita es mi novio (César Abarca), porque es superaventurero y me divierto muchísimo con él. Amo pasear con mi perrita Chasé, con mi mamá y mi papá; ese es el plan perfecto para mí. Y con mis amigos, el tiempo se me pasa volando”, compartió.

Un aroma que la acompaña siempre

La artista reveló un detalle curioso: nunca sale sin su loción.

“Una bailarina siempre debe oler bien, nunca se sabe si la van a poner a bailar, así que siempre estoy lista”, detalló.

Este toque personal la acompaña a donde vaya: la playa, el avión, los ensayos o incluso la iglesia.

Yessenia se tuvo que ir a El Salvador por una situación de salud de su papá. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Consejos para turistas

Yessenia también aprovechó para enviar un mensaje a quienes visitan Costa Rica.

“Les aconsejaría que se informen bien sobre los lugares a visitar en nuestro país, sobre todo porque puede tener una mejor experiencia si tiene la información correcta, más que todo con los precios.

“Nuestro país tiende a tener esos precios a turistas un poco elevados, entonces, yo les recomiendo que pregunten a personas locales o a personas que ya hayan venido para que les guíen mejor de dónde terminar bien las vacaciones y para no perderse lo mejor de Costa Rica”.

La bailarina aseguró que no hace falta recorrer grandes distancias para conocer lo mejor del país.

“En Heredia o Alajuela hay parques y bosques lindísimos donde se puede vivir una gran experiencia”, señaló.

Su manera de relajarse

Cuando no está en el escenario, Yessenia disfruta del tiempo en casa.

“Lavar ropa y limpiar me relaja. Pongo incienso y música, y eso me cambia el día. Si, además, estoy con mi familia, es perfecto”, dijo.

En estos días, Yessenia tuvo que viajar a El Salvador, tras recibir noticias sobre la delicada salud de su padre.