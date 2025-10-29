Yessenia Reyes viajó al extranjero por delicado estado de salud de un familiar

Yessenia Reyes viajó a El Salvador tras recibir noticias sobre la salud de su papá. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Yessenia Reyes, bailarina de Mira quién baila Costa Rica, tomó la difícil decisión de pausar sus compromisos personales y con el programa ya que le tocó viajar fuera del país tras recibir noticias sobre la delicada salud de su padre.

La bailarina compartió la situación con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo de la comunidad que siempre la sigue.

“De verdad que ustedes son una comunidad muy noble, tengo un montón de mensajes preguntando si todo está bien, que si venía para El Salvador. En efecto, estoy aterrizando y tomando un carro en alquiler, voy manejando hacia donde mi familia porque mi papito está bastante delicado de salud. Pero todo está en manos de Dios, Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Tengo la esperanza y la fe de que hará su voluntad, pero de verdad gracias, porque en un día como hoy, donde estoy tan sensible, me conmueve todo su apoyo”, expresó Reyes.

La bailarina salvadoreña demuestra que la familia es su prioridad en estos días difíciles. (Instagram)

La bailarina también mostró a sus seguidores su maleta, dejando claro que no se trataba de unas vacaciones.

“Pocas pertenencias, muchas esperanzas. No son vacaciones, solo el corazón lleno de fe”, escribió en sus redes sociales.

Reyes, quien es originaria de El Salvador, ha sido una de las participantes más destacadas del programa, y su compromiso con su familia demuestra la prioridad que le da a los suyos incluso en medio de sus compromisos profesionales.

Con esta pausa temporal, Yessenia espera poder estar cerca de su padre y acompañar a su familia en este momento complicado, mientras sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y fuerza.