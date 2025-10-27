Yessenia Reyes rompe el silencio sobre la polémica con Lynda Díaz y habla de su relación con César Abarca

Yessenia Reyes rompió el silencio sobre la polémica con Lynda Díaz en Mira quién baila. (Instagram)

La bailarina Yessenia Reyes decidió romper el silencio y revivir la polémica que la enfrentó a Lynda Díaz durante la primera temporada de Mira quién baila, el año pasado, asegurando que la situación le dolió profundamente.

Todo comenzó en la recta final del reality, cuando Díaz acusó a Reyes, César Abarca y Diego Bravo de filtrar un mensaje de Michael Rubí, quien desmintió la versión. Esto provocó que Díaz y Rubí abandonaran el programa, y la exmodelo llegó a asegurar que Teletica no volvería a contratar a Reyes.

César Abarca era la pareja de Lynda Díaz en Mira quién baila 2024.

“Realmente no entendí por qué sucedieron los comentarios que se hicieron”, dijo Reyes. La bailarina explicó que muchas personas le aconsejaron defenderse públicamente, pero ella decidió mantener la calma.

“Pensé que alguien tenía que frenar las cosas si eran incorrectas o malas. Si debía quedarme callada para no alimentar algo negativo y mediático, lo haría. Me dolió mucho, César y yo fuimos duramente juzgados. Siempre dije que el tiempo mostraría la verdad. Yo le tenía muchísimo cariño a ella y fui la primera en sorprenderme con la situación. Aquí estoy un año más en el programa, mi trabajo nunca estuvo en cuestión, ni mis valores ni mis principios”, agregó.

Reyes también habló de su vida personal y su relación con César Abarca. “César me propuso ser su novia en Argentina hace más de dos meses. Nuestro noviazgo es oficial y muy dulce. Pensamos en vivir juntos, pero por ahora tenemos otros proyectos. Cuando uno deja las cosas en manos de Dios y todo sucede de manera correcta, las cosas funcionan. Me siento una princesa todos los días, mi familia lo ama y estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida”, expresó.

La bailarina respondió a quienes dudaban de su relación: “La gente debería respetar los espacios de las figuras públicas y entender que detrás de cada historia hay experiencias que solo los protagonistas conocen. Nosotros tratamos de mantener la relación privada porque la familia es sagrada y se cuida”, concluyó.