Hija de Lynda Díaz recuerda con amor a su padrastro Gary Austin tras su fallecimiento

Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, junto a sus hijos. (redes/Instagram)

Este domingo, la familia de la expresentadora Lynda Díaz vive un momento de profundo dolor con la partida de Gary Austin, exesposo de la comunicadora, quien falleció en Miami, Estados Unidos.

Una de las hijas mayores de Lynda, Linda Liz, compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de amor y gratitud hacia su padrastro, destacando el vínculo especial que tuvieron a lo largo de los años.

“Descansa en paz, papá. Es difícil poner en palabras todos los sentimientos que tengo en este momento. Ojalá tuviera la frase perfecta para decir… pero estoy agradecida de que, en los últimos meses de tu camino, pude estar a tu lado, para decirte todo lo que sentía. No compartíamos la misma sangre, pero lo que compartimos fue mucho más fuerte que eso. Nos elegimos el uno al otro. Me criaste como si fuera tuya, y siempre serás mi papá. No podría haber pedido en oración una mejor figura paterna”, escribió Linda Liz, recordando con emoción los momentos que compartió junto a Gary.

Linda Liz Díaz dice que Gary Austin siempre será su padre aunque no llevaran la misma sangre. (redes/Instagram)

Gratos recuerdos

En su mensaje, la joven también resaltó la influencia de su padrastro en su vida: “Siempre sabías qué decir. Eras el mejor oyente, con los mejores consejos. Un verdadero ícono, digno de una película de acción. Llenabas cada habitación con tu poderosa presencia y dejaste un legado de sabiduría que llevaré en mi corazón por siempre”.

Linda Liz agradeció además el amor y las enseñanzas de Gary, destacando el apoyo familiar y los momentos de alegría que compartieron: “Gracias por bendecirme con una familia increíble y recuerdos interminables. Por hacerme reír todo el tiempo. Por los incontables juegos. Por hacerme sentir vista, comprendida y amada exactamente tal como soy”.

Cuando Lynda Díaz se casó con Gary Austin ya tenía a Linda Liz y a Nicole. (redes/Instagram)

Por siempre su papá

La hija mayor de Lynda también expresó su dolor por la proximidad de un momento muy especial, el día de su boda. “Se me rompe el corazón al saber que caminaré hacia el altar sin ti este sábado… pero sé que estarás allí en espíritu, en luz, en cada lágrima y sonrisa. Todos estaremos juntos, celebrando el amor que nos bendijiste”.

Finalmente, reafirmó el legado y la inspiración que su padrastro le dejó. “Siempre serás mi héroe, mi lugar seguro, mi papá. Te amo infinitamente. Te visitaré con flores azules. Cuidaré de nuestra familia. Y te haré sentir orgulloso… siempre”.

Lynda Díaz y su esposo Anthonny Alfonso y su exesposo Dary Austin juntos. (redes/Instagram)

Gary Austin nació el 22 de julio de 1941 y falleció el 26 de octubre de 2025, dejando un recuerdo imborrable en su familia y en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo.

Lo recuerda con canción

Lynda Díaz se casó con el empresario estadounidense en 2002 y dos años después nacieron sus hijos gemelos Gary y Tiffany. Gary fue su segundo esposo y este se hizo cargo de sus otras dos hijas, Linda Liz y Nicole, fruto de su primer matrimonio con Carlos Solano.

Gary Austin era el papá de los hijos menores de Lynda Díaz, pero creió a sus dos hijas mayores. (redes/Instagram)

En el caso de Nicole “Coco” Roper, ella publicó una historia cantando una de las canciones favoritas de Austin y escribió: “Estarás en mi mente por siempre papá. Una de sus canciones favoritas”.