Hijos gemelos de Lynda Díaz publican emotivo mensaje dedicado a su fallecido padre

El exesposo de Lynda Díaz, Gary Austin, falleció este domingo

Por Silvia Núñez
Lynda Díaz, exmodelo y empresaria, junto con sus hijos Gary, Tiffany y Nicole.

La familia de la expresentadora Lynda Díaz atraviesa un momento de profundo dolor tras la partida de Gary Austin, su exesposo y padre de sus hijos gemelos.

Fue la misma expresentadora de Teletica quien dio a conocer la noticia de su fallecimiento en las primeras horas de este domingo 26 de octubre.

El empresario estadounidense era el papá de sus hijos menores, Gary y Tiffany, de 21 años, quienes nacieron dos años después de que ellos se casaran y gracias a una fecundación in vitro.

Hijos de Lynda Díaz dedican mensaje a su papá Gary Austin fallecido este 26 de octubre de 2025.
Tiffany Austin publicó este mensaje tras el fallecimiento de su papá Gary Austin. (redes/Instagram)

Ambos jóvenes publicaron un emotivo mensaje dedicado a su fallecido padre hace pocos minutos.

La primera en escribir fue Tiffany, quien buscó una foto de cuando ella estaba pequeña y su padre la tenía en brazos.

“Te quiero mucho papá. Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz”, escribió en inglés Tiffany, mostrando el amor y la conexión que mantenía con su padre.

Su héroe

Luego fue su gemelo Austin, quien compartió una foto en la que sale junto con su papá, ya un poco más grandecito.

“Por siempre mi héroe. Siempre te amaré, papá. Sé que me cuidas”, publicó Austin también en inglés.

Hijos de Lynda Díaz dedican mensaje a su papá Gary Austin fallecido este 26 de octubre de 2025.
Gary Austin, de 21 años, escribió que su papá, del mismo nombre, siempre será su héroe. (redes/Instagram)

Las razones exactas de por qué murió no fueron reveladas por Díaz, pero ella había contado tiempo atrás en sus redes, que su exesposo estaba enfermo y que, de hecho, tanto ella como su actual esposo, Anthony Alfonso, iban a visitarlo constantemente.

Lynda tiene dos hijas mayores, Nicole “Coco” Roper y Lynda Liz, quien por cierto se casa el otro mes.

