Lynda Díaz llora la muerte de Gary Austin, exesposo y padre de sus hijos

Lynda Díaz compartió un emotivo mensaje por la muerte de su exesposo Gary Austin en el que recordó la huella que dejó en la vida de quienes lo conocieron.

Lynda Díaz compartió un mensaje por la muerte de su exesposo. (redes/Instagram)

“Con profundo dolor en nuestra familia, hoy se despidió de nosotros un ser tan especial, dejando un vacío inmenso en el corazón de quienes lo amaron. Fue un padre maravilloso, padre de mis cuatro hijos, con quien la familia compartió más de 20 años de unión, respeto y cariño.

“A pesar de las circunstancias, siempre prevaleció la madurez y el amor por los hijos, rompiendo barreras y demostrando que una familia puede mantenerse unida incluso después de los cambios de la vida.

“Su ejemplo prevalecerá en la unión, el respeto y la protección de todos, porque su legado seguirá guiando nuestros pasos con el mismo amor y fortaleza que siempre nos dio. Descansa en paz, Gary Austin”, escribió Díaz en su cuenta de Instagram.

Lynda y Gary Austin se casaron en el 2002.

Lynda y el empresario Gary se casaron en 2002 y, aunque luego se divorciaron, mantuvieron siempre un vínculo de respeto y colaboración por el bienestar de sus hijos.

Lynda Díaz y Gary Austin tenían dos hijos en común

Del matrimonio nacieron los gemelos Gary y Tiffany, quienes llegaron al mundo en Costa Rica en 2004.

