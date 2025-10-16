Lynda Díaz reveló que se está haciendo un curioso procedimiento en un “lugar prohibido”

Lynda Díaz, exmodelo y expresentadora, se ha estado haciendo algunos cambios en su cuerpo. (redes/Instagram)

Lynda Díaz confesó que se está haciendo un tratamiento estético en su trasero, pero no tiene nada que ver con lucir más frondosa esa parte de su cuerpo.

Ya es más que sabido que a la expresentadora de Teletica le encanta hacerse arreglitos para lucir cada vez más bonita.

Sin embargo, esta vez dicho cambio lo notarán muy pocos por ser una zona que no suele andar tan al descubierto.

A mediados de este año contó que decidió quitarse los implantes de seno, pues sentía que a su edad actual, 53 años, no le lucían tan grandes.

Ahora lo que se está quitando son algunos tatuajes que se hizo tiempo atrás y que cree que ya no se le ven bien.

Lugares prohibidos

Precisamente, uno de ellos lo tiene en una nalga y en otros “lugares prohibidos”, según lo que contó este miércoles en su cuenta de Instagram.

La exparticipante de Mira quién baila explicó que tuvo una de las sesiones para borrarse el tatuaje, que no reveló qué tipo de diseño tiene, y que le pasó algo que le tiene con sus nalgas ardiendo en fuego.

Lynda Díaz contó que tiene un tatuaje que pocos conocen

Los detalles los contó a través de un filtro de Instagram que ha estado usando para hablar de temas personales.

“Yo llevo un rato, verdad, quitándome los tatuajes. Yo tengo tatuajes en los lugares prohibidos y me estoy quitando eso, yo tengo una cremita que me duerme el pedacito (donde está el diseño) y no me la puse con mucho tiempo (de antelación) porque andaba bailando, entonces gente, cuando fui ahora a quitarme los tatuajes casi que me desmayo del dolor”, dijo.

“La máquina me disparaba así en todo el tatuaje, yo tengo uno en la nalga, y ando las nalgas ‘on fire’, no se imaginan”, agregó.

Un consejo

La expresentadora de 7 Estrellas aconsejó a sus seguidores no hacerse tatuajes que después se van a arrepentir o en lugares así, porque cuando ya están “rosquetones”, por no decir “rocos” o más adultos, no les van a gustar.

“Vea gente, no se hagan tatuajes nunca en la vida porque después, cuando ya están rosquetones, así como estoy yo, bien sabrosa, les da por quitárselos y ya es muy tarde”, mencionó.

En el 2018, la puertorriqueña fue noticia tras ser internada en cuidados intensivos de un hospital privado luego de hacerse unos retoques en su cuerpo.

En mayo de este año se refirió a ese susto que pasó, en el cual casi pierde la vida tras operarse los senos y hacerse una liposucción.

Lynda Díaz confesó que tiene tatuajes en "lugares prohibidos" y que ahora a sus 53 años se los está quitando.

Según reveló, esa vez tuvo una falla renal en el riñón derecho, lo que complicó su estado de salud.

“Fue una cirugía que casi me cuesta la vida en Costa Rica y yo casi me muero, literalmente, casi me muero. Me había operado los pechos y me había hecho un poquito de lipo en ese momento. La cosa es que terminé en Cuidados Intensivos como 22 días y casi me muero. Me hicieron esto que te lavan la sangre cuando uno está muy mal, una diálisis”, recordó.