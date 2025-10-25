Mimi Ortiz reconoce que no todo ha sido color de rosa en su relación con Toni Costa

A pocas semanas de cumplir su primer año como novios, la guapa presentadora Mimi Ortiz reconoció que no todo ha sido color de rosa en su relación con el bailarín español Toni Costa.

La figura de Sábado feliz, de Teletica, respondió a una seguidora en Instagram que quiso saber cómo van las cosas con el juez de Mira quién baila.

Mimi Ortiz y Toni Costa están a pocas semanas de cumplir su primer año como novios. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

“Hay días de pruebas, pero también muchos ‘gracias Dios por esto’”

Aunque Mimi no dio muchos detalles, dejó claro que, como en toda relación, han tenido momentos difíciles.

“Va como Dios quiere: con propósito, crecimiento y mucho amor. Hay días de pruebas, pero también muchos ‘gracias Dios por esto’”, respondió la también modelo y bailarina.

Además, agregó una frase que dejó ver la madurez de la pareja. “Nos estamos eligiendo cada día con sueños nuevos y corazones más alineados”, expresó.

Mimi Ortiz reconoció que no todo ha sido felicidad en este tiempo junto a Toni Costa. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Se preparan para su primer aniversario

Mimi y Toni celebrarán en diciembre su primer aniversario como pareja.

Ambos se conocieron el año pasado durante la primera edición del reality Mira quién baila Costa Rica, donde Mimi fue una de las participantes y Toni formó parte del jurado.

Desde entonces, su historia de amor ha llamado la atención de los seguidores, quienes celebran cada paso que dan juntos, dentro y fuera de las cámaras.

