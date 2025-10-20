Teleguía Farándula

Exparticipante de Mira quién baila empujó y botó a Toni Costa: “hace un año habría sido nominado”

Diego Bravo protagonizó un divertido momento al empujar a Toni Costa durante una actividad donde compartían con Mimi Ortiz

Por Fabiola Montoya Salas
Toni Costa, bailarín español y juez de Mira quién baila.
Toni Costa y Mimi Ortiz perdieron el ritmo del baile y Bravo reaccionó de forma inesperada. Foto: Captura de video (redes/Instagram)

El exparticipante Diego Bravo se volvió protagonista de un momento inesperado. Todo ocurrió durante una actividad en la que compartían junto al juez Toni Costa y su pareja, Mimi Ortiz.

Diego bravo
Momento viral: el empujón de Diego Bravo generó risas y comentarios de los seguidores. Foto: Redes sociales (Diego bravo /Diego bravo)
Diego bravo
Toni Costa cayó encima de unas plantas. Captura (Diego bravo /Diego bravo)

En el video compartido por Bravo se observa que, mientras bailaban una pieza, la pareja perdió el ritmo y se soltó para darse un beso. La reacción del exparticipante fue empujar a Toni Costa, quien por suerte cayó sobre unas plantas y no sufrió ningún daño.

Hace un año, habría sido automáticamente nominado”, escribió Bravo, generando cientos de comentarios y risas entre sus seguidores.

El hecho se volvió viral, mostrando el ambiente divertido y espontáneo que caracteriza la amistad de los tres.

Cuando se le consultó a Bravo si Toni Costa se había lastimado, respondió que no y que todo quedó en un momento gracioso, situación que generó risas entre ellos.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

