Exparticipante de Mira quién baila empujó y botó a Toni Costa: “hace un año habría sido nominado”

Toni Costa y Mimi Ortiz perdieron el ritmo del baile y Bravo reaccionó de forma inesperada. Foto: Captura de video (redes/Instagram)

El exparticipante Diego Bravo se volvió protagonista de un momento inesperado. Todo ocurrió durante una actividad en la que compartían junto al juez Toni Costa y su pareja, Mimi Ortiz.

Momento viral: el empujón de Diego Bravo generó risas y comentarios de los seguidores. Foto: Redes sociales (Diego bravo /Diego bravo)

Toni Costa cayó encima de unas plantas. Captura (Diego bravo /Diego bravo)

En el video compartido por Bravo se observa que, mientras bailaban una pieza, la pareja perdió el ritmo y se soltó para darse un beso. La reacción del exparticipante fue empujar a Toni Costa, quien por suerte cayó sobre unas plantas y no sufrió ningún daño.

“Hace un año, habría sido automáticamente nominado”, escribió Bravo, generando cientos de comentarios y risas entre sus seguidores.

El hecho se volvió viral, mostrando el ambiente divertido y espontáneo que caracteriza la amistad de los tres.

Cuando se le consultó a Bravo si Toni Costa se había lastimado, respondió que no y que todo quedó en un momento gracioso, situación que generó risas entre ellos.