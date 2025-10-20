Exparticipante de Mira quién baila empujó y botó a Toni Costa: “hace un año habría sido nominado”

El exparticipante Diego Bravo se volvió protagonista de un momento inesperado. Todo ocurrió durante una actividad en la que compartían junto al juez Toni Costa y su pareja, Mimi Ortiz.
En el video compartido por Bravo se observa que, mientras bailaban una pieza, la pareja perdió el ritmo y se soltó para darse un beso. La reacción del exparticipante fue empujar a Toni Costa, quien por suerte cayó sobre unas plantas y no sufrió ningún daño.
LEA MÁS: ¿Ahora qué le pasó a Diego Bravo en la cara? Él mismo lo contó
“Hace un año, habría sido automáticamente nominado”, escribió Bravo, generando cientos de comentarios y risas entre sus seguidores.
LEA MÁS: Exmiss Costa Rica se enfureció en su boda porque una invitada rompió regla clave del evento
El hecho se volvió viral, mostrando el ambiente divertido y espontáneo que caracteriza la amistad de los tres.
Cuando se le consultó a Bravo si Toni Costa se había lastimado, respondió que no y que todo quedó en un momento gracioso, situación que generó risas entre ellos.