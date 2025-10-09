Exmiss Costa Rica se enfureció en su boda porque una invitada rompió regla clave del evento

Valeria Rees y Kurt Werner se casaron en agosto en Italia. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, tiró fuego el día de su boda porque una de las invitadas incumplió una regla clave que ella había puesto para asistir al evento.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica se casa en Italia con exfigura de Repretel; vea las fotos

La modelo se casó el pasado 18 de agosto en Milán, Italia, con Kurt Werner, conocido por su participación en el programa Batalla de talentos, una de las grandes producciones de Repretel.

La regla era simple: todos debían vestir de negro

A casi dos meses de la boda, Valeria contó el sinsabor que vivió el día que dio el “sí”, todo porque una de las asistentes decidió vestir de azul, cuando el requisito era ir de negro.

Rees explicó que no era exigente con el tipo de vestimenta, pero sí quería mantener la uniformidad en el color que ella y su esposo eligieron.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica tiró duro por incidente en Multiplaza donde un perro mordió a un niño

“Considerando que era al otro lado del mundo no iba a complicar a la gente con la ropa, no iba a ponerles colores exóticos. Esa vara era lo más fácil, no pedí nada superelegante. Mi regla fue: siéntanse increíbles, véanse elegantes y, sobre todo, que sea de color negro”, afirmó Rees en un video de TikTok.

Valeria Rees pidió a todos los invitados a su boda con Kurt Werner vestir de color negro. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

La invitada llegó de azul y hasta se sentó en la segunda fila

Dos días antes del evento, uno de los invitados le avisó a la exreina de belleza que su acompañante no llevó vestido negro, sino azul.

Valeria, amable, le sugirió que aprovechara que estaban en la capital de la moda para buscar algo apropiado. Pero el día de la boda, la mujer apareció igual con el vestido azul.

“Llega el día. Empieza la ceremonia y me dicen que no me enoje, que llegó la mae de azul. Yo no quería que nadie irrespetara eso porque quería que todo se viera parejo. Me enojó un montón, mi hermana estaba furiosa”, relató Valeria.

LEA MÁS: Modelo Valeria Rees subió 18 kilos y lo celebró con impactantes fotos de su pasado

Por si fuera poco, la mujer se sentó en la segunda fila, un espacio reservado para la familia y las damas de honor, lo que aumentó la molestia de la novia.

“Luego me entero de que había llegado en limusina”, agregó Valeria, sorprendida al notar que no se trataba de un tema de presupuesto, sino de falta de disposición.

Exmiss Costa Rica narra descontento que sufrió en su boda

Ni siquiera la felicitó

Para cerrar, Vale contó que la persona ni siquiera la felicitó después de la ceremonia, lo que confirmó su incomodidad con la situación.

LEA MÁS: Prometido de Valeria Rees “rajó” con el platal que gana y le mandó un mensaje a los hombres

Aun así, la boda de la modelo fue todo un sueño en tierras italianas, con mucho amor, elegancia y estilo, aunque con ese detalle que no pasó inadvertido.