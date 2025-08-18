Farándula

Exmiss Costa Rica se casa en Italia con exfigura de Repretel; vea las fotos

Pareja dio el sí rodeada de amigos y con paradisíacos paisajes como testigos

Por Manuel Herrera
Valeria Rees y Kurt Werner.
Valeria Rees y Kurt Werner se casaron en Italia. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, se casó este fin de semana en Italia con su novio de hace años, Kurt Werner, quien fue figura de uno de los grandes programas de Repretel.

Rees compartió bellísimas fotos de su boda, en la que estuvo rodeada de familiares y amigos muy cercanos, y en la que paradisíacos paisajes italianos fueron testigos del “sí, acepto”.

“Hicimos algo”, escribió Rees en sus historias de Instagram este lunes, en la primera de muchas fotos y videos que compartió de su soñado enlace.

Valeria Rees y Kurt Werner.
Valeria Rees y Kurt Werner tuvieron una boda llena de lujos, detalles y paradisíacas vistas. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

Valeria lució hermosísima con su vestido blanco, mientras que su ahora esposo eligió vestir camisa blanca, saco crema y pantalón y corbatín negro para el día más importante de su vida amorosa.

Rees es una cotizada modelo nacional con una amplia trayectoria en las pasarelas y catálogos extranjeros. En el 2016, la guapa participó en el programa de Repretel Batalla de talentos, en el cual también participó su ahora marido.

Valeria Rees (de blanco) y su ahora esposo Kurt Werner (de saco gris y camisa blanca) estuvieron en el programa de Repretel, Batalla de talentos. Fotografía José Cordero. (Jose_Cordero)

Tras su paso por la televisión, Kurt se consolidó como un experto en ventas que, según presume en redes, le permite darse una vida de lujos y glamour, de ahí la fina boda que celebraron muy lejos de Costa Rica.

Valeria Rees y Kurt Werner.
Valeria Rees y Kurt Werner se veían guapísimos. Fotografía: Instagram Valeria Rees. (Instagram/Instagram)

A los nuevos esposos les deseamos mucha felicidad y que el amor les dure para toda la vida.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

