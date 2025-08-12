Exmiss Costa Rica tiró duro por incidente en Multiplaza donde un perro mordió a un niño

Vale Rees opinó sobre la situación en Multiplaza.

La reconocida reina de belleza Valeria Rees alzó la voz tras un incidente ocurrido en Multiplaza, donde un perro mordió a un niño, hecho que generó gran preocupación y debate en redes sociales.

“Necesito opinar sobre esto”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: Valeria Rees, exmiss Costa Rica, mostró su lado más sensible e hizo una petición en su paseo por Dominical

Vale Rees dio su opinión. captura (vale /vale rees)

“Sepan lo que tienen. Lamentablemente, la gente dueña de estas razas son demasiado confiadas e irresponsables. Ustedes saben cómo soy con los perros, pero toda raza necesita dueños que den la talla con las necesidades y responsabilidades”, agregó.

LEA MÁS: Modelo Valeria Rees subió 18 kilos y lo celebró con impactantes fotos de su pasado

La miss Costa Rica 2021 comentó que ella misma se ha llevado este tipo de sustos y que ha visto que es culpa de los dueños y no del perro.

“Uno debe saber lo que tiene”, concluyó.

LEA MÁS: Multiplaza reacciona a críticas tras ataque de perro contra niño y le llueve todavía más

Recordemos que la situación se dio el pasado fin de semana, cuando una madre contó en sus redes sociales que un paseo familiar se convirtió en tragedia cuando un perro pitbull mordió a su hijo de siete años en Multiplaza Escazú.