Multiplaza reacciona a críticas tras ataque de perro contra niño y le llueve todavía más

Un perro de raza pitbull atacó a un menor de edad el sábado 9 de agosto en Multiplaza Escazú. (Shutterstock/Shutterstock)

Multiplaza publicó un comunicado de prensa lamentando la situación que ocurrió el sábado 9 de agosto en el centro comercial ubicado en Escazú, en la cual un menor de edad fue atacado por un perro de raza pitbull.

“Desde el primer momento, nuestro equipo brindó acompañamiento y apoyo directo a las personas involucradas”, aseguró.

“Si bien se trata de un hecho aislado, reiteramos que la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes son nuestra más alta prioridad. Por ello, reforzamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que cada experiencia en nuestro centro comercial sea segura y agradable”, agregó.

El centro comercial Multiplaza lamentó el ataque de perro contra un menor de edad que ocurrió el sábado en su sede en Escazú. (Multiplaza/Multiplaza)

Varias personas criticaron la postura del centro comercial, señalando que deben tomarse acciones más serias.

“Eso es un cantinfleo, dice nada. Están perdiendo clientes que a pesar de que amamos a los animales entendemos que hay espacios que no son para ellos, dejen de permitir el acceso con animales que en todo caso se sienten estresados en centros comerciales”, dijo Mauricio R González.

“En otras palabras no dijeron nada, no se van a hacer responsables salvo que un juez les dicte una sentencia y no van a implementar protocolos para regular a las mascotas que visiten el lugar”, comentó Angélica Rodríguez.

Otros usuarios señalaron que no se deben permitir más animales en Multiplaza para evitar más incidentes similares.

¿Qué pasó?

Niño de 7 años fue atacado por un perro en Multiplaza (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Melissa Gutiérrez Marín, la mamá de Mateo, el niño de 7 años que fue atacado, denunció el hecho en las redes sociales.

Al parecer, el perro bajaba por unas gradas eléctricas y cuando llegó al primer piso del centro comercial, mordió sin provocación alguna a Mateo.

Ella señaló que los dueños del perro abandonaron el lugar sin asumir responsabilidades. Varios testigos afirmaron que el animal no llevaba bozal, para evitar ataques a otras personas en un lugar público.

La madre de Mateo aseguró que nadie le dio una respuesta efectiva y que el centro comercial no quiso entregarle las grabaciones de seguridad donde quedó registrado el incidente.

Además, cuestionó la falta de protocolos de emergencia en Multiplaza, cuyo lugar se presenta como “petfriendly”.

