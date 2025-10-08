Mimi Ortiz responde a quienes le piden vestir diferente en Sábado Feliz

Mimi Ortiz, llega bastante produccida a las galas de Mira Quién Baila. (redes/Instagram)

Mimi Ortiz les respondió a los seguidores que le consultan por qué no viste diferente en Sábado Feliz.

Y es que todo empezó cuando la ahora presentadora compartió un video en TikTok mostrando su producido maquillaje y el elegante vestuario que llevó a la cuarta gala de Mira Quién Baila.

LEA MÁS: Neto Rangel revela lo que le dijo su novia cuando Teletica lo invitó a Mira quién baila

Así llegó Mimi Ortiz este domingo a Mira Quién Baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“¡He notado que a Sábado Feliz va vestida muy sencilla, como con ropa de estar en la casa!”, “Sin ofender, eres muy linda, pero ¿por qué mejor no te vistes así para Sábado Feliz? Siempre va muy sencilla”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidoras.

LEA MÁS: A Mimi Ortiz le dijeron tóxica con Toni Costa y su reacción sorprendió

Mimi explicó que el vestuario se lo da la producción y que, como es un programa de juegos y movimiento, debe ser cómodo para tener total movilidad.

La nueva productora del formato, Gabriela Solano, detalló que el vestuario busca ser cómodo, colorido y acorde al estilo familiar del programa.

“Buscamos un look que proyecte cercanía, energía y profesionalismo, sin perder el estilo ni la frescura que requiere un show para todo público. Es un programa con mucho movimiento que se graba en la tarde en un estudio lleno de personas, lo que hace que el calor sea bastante”, dijo Solano.

Parte de los looks de Mimi Ortiz. Cortesía (cortesía )

Mimi Ortiz usa diferentes looks. Cortesía (cortesía )

Mimi Ortiz aparece más casual por las necesidades del programa. Cortesía (cortesía /cortesía)

Este medio también habló con la vestuarista del programa, Sandra Carvajal, quien aseguró que no es la primera vez que el público opina sobre la ropa de los presentadores.

“Normalmente, se reciben opiniones de la gente, es algo muy común que noten detalles del vestuario. Cuando se cree conveniente, se toma esa retroalimentación, pero en el caso de Sábado Feliz no tiene nada que ver con el concepto de Mira Quién Baila, donde Mimi va como invitada.

“En Sábado Feliz, que es un programa familiar y muy dinámico, ella debe participar en varias actividades y correr, por eso como vestuarista buscamos evitar cualquier accidente. Muchas veces combinamos ropa bonita con tenis, adaptando el estilo a las necesidades del programa”, explicó Carvajal.

La experta en moda agregó que, gracias a Dios, nunca han tenido accidentes con vestuarios.

“Eso es lo que queremos evitar, por eso los vestuarios siempre se eligen de acuerdo con el guion del programa de cada sábado”, detalló.

Carvajal contó que va cada 15 días a una tienda con seis opciones de vestuario, de las cuales elige dos para las próximas semanas. “Escogemos un día para hacer pruebas de vestuario y, junto con Mimi y la producción, decidimos cuál usar”, concluyó.