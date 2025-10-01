A Mimi Ortiz le dijeron tóxica con Toni Costa y su reacción sorprendió

Mimi Ortiz es la compañía infaltable de Toni Costa en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mimi Ortiz reaccionó de una forma bastante sorpresiva a un comentario que le hicieron en redes, en el que la llamaron “tóxica” en su relación sentimental con Toni Costa.

La persona que le expresó esa opinión a Ortiz se basó en el actuar de la macha durante estos domingos, días en los que ha acompañado a su galán a Mira quién baila.

Recordemos que Toni es jurado del reality de baile de canal 7, el mismo programa donde conoció a Mimi en el 2024 y de donde surgió el amor entre ellos. La pareja cumplirá en diciembre su primer año de noviazgo.

“Veo que eres muy tóxica con Toni los domingos. Él ni te veía lo que hacía”, comentó la seguidora en la cajita de preguntas que la presentadora de canal 7 habilitó para hablar cosas relacionadas con sus negocios digitales.

Mimi no dejó ir la oportunidad de responder a la mujer, quien tras llamarla tóxica le deseó bendiciones en su relación amorosa con el bailarín español.

Mimi Ortiz respondió con ironía y humor a la persona que la llamó que es tóxica en su relación con Toni Costa. (Instagram/Instagram)

La respuesta de Mimi Ortiz

“Confirmo. Soy tóxica solo los domingos, entre semana descanso”, respondió Mimi con algo de ironía e incluso humor.

“Bendiciones y mucho amor para ti”, agregó la reciente ficha de Teletica.

La responsable del comentario que dio pie a esa reacción de Mimi no compartió pruebas del porqué de lo que decía, pero una de ellas pudo haber sido los videos que en las redes sociales de Teletica, de los medios que cubren el programa y del público que asiste al show compartieron el domingo, en los que Mimi cautiva con sus movimientos en un baile improvisado desde la gradería del Estudio Marco Picado, donde se produce el programa.