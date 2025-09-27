Farándula

Mimi Ortiz presume un lujito que se dio ahora que es, oficialmente, figura de Teletica

Mimi Ortiz trabaja en canal 7 como presentadora del renovado Sábado feliz

Por Manuel Herrera
Mimi Ortiz
Mimi Ortiz es figura oficial de Teletica desde inicios de setiembre. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz sacó pecho este sábado al enseñar un lujito que se dio ahora que Teletica la integró, oficialmente, a sus filas.

La modelo y bailarina trabaja en canal 7 desde inicios de setiembre como presentadora del renovado Sábado feliz y este sábado la macha mostró un detallito bastante exclusivo que la acompaña en su trabajo en Teletica.

Mimi presumió los audífonos personalizados que se pagó a hacer para escuchar instrucciones de la producción y no meter las de andar cuando está al aire.

El audífono es muy importante que lo usen los presentadores de televisión, pues a través de él reciben todas las indicaciones mientras están frente a las cámaras.

Mimi Ortiz
Mimi Ortiz presumió sus audífonos personalizados. (Instagram/Instagram)

Lo curioso es que Ortiz encargó que sus audífonos tuvieran su firma y fueran de su color favorito.

“Personalizado con mi firma y mi color favorito. Enamorada”, dijo Mimi al mostrar este sábado el aparato en sus historias de Instagram.

Los audífonos de Mimi son morados.

