¿Mimi Ortiz quiere tener hijos con Toni Costa? Esto respondió la presentadora de Teletica

Mimi Ortiz y Toni Costa tienen casi un año de ser novios. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mimi Ortiz volvió a hablar de la pregunta recurrente de sus seguidores: si piensa tener más hijos.

Como la macha está bien enamorada, feliz y realizada con su novio Toni Costa, mucha gente piensa que se habría ilusionado con la idea de ser mamá por segunda vez.

LEA MÁS: Mimi Ortiz acusó a Teletica de hacerla mentir en MQB: así le responde productora del programa

El tema fue consultado nuevamente a Mimi, de 33 años, directamente en la famosa cajita de preguntas de Instagram.

Aunque Mimi dijo que “no”, esta vez la negación no fue tan tajante como en otras oportunidades, cuando le cerró la puerta de una sola vez a esa posibilidad.

“No creo, en este momento quiero disfrutar a Jay”, respondió Mimi.

Jay, de tres años, es el único hijo que tiene la modelo y bailarina y que es fruto de su pasada relación con Daniel Morúa.

Mimi Ortiz respondió así si quiere más hijos. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

A mediados de año, también en Instagram, Mimi había sido tajante en que no quiere más hijos.

“Tengo clarísimo que no quiero más bebés. Me quiero quedar solo con Jay. Soy feliz con él. No me veo pasando por todo (el proceso de la maternidad) otra vez”, dijo en junio pasado.

LEA MÁS: Mimi Ortiz y Toni Costa celebran fecha especial y ella reveló si han pensado tener un hijo

Actualmente Mimi tiene una relación sentimental con el juez de Mira quién baila; de hecho, la pareja está a poco de cumplir su primer año juntos.

Mimi actualmente trabaja en Teletica como presentadora de Sábado feliz.