Hijo de Ignacio Santos vuelve a la pantalla de canal 7

Rodolfo Santos Fischel, hijo menor del periodista Ignacio Santos, reapareció este sábado en canal 7, junto a la presentadora Natalia Rodríguez y el periodista deportivo Miguel Calderón.

El joven volvió a la televisión para hacer lo que más disfruta: hablar de Fórmula 1, mientras cubre el Gran Premio de México, que se disputa este fin de semana.

Rodolfo Santos Fischel compartió cámaras con Natalia Rodríguez y Miguel Calderón en su regreso a canal 7. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

Desde México con todo su conocimiento

Desde el autódromo Hermanos Rodríguez, Rodo mostró frente a las cámaras de Telenoticias su pasión y conocimiento del automovilismo en el segmento deportivo del noticiero del mediodía.

A través de las redes de PitStop 506, proyecto que tiene junto a amigos fanáticos de la F1, anunció su regreso.

“Acabo de grabar una sección de deportes para el mediodía de Telenoticias, junto a Miguel Calderón y Natalia Rodríguez, para que vean a su gato negro. Mañana (este domingo) en Teletica Deportes voy a estar en vivo haciendo un pase de la F1 a Costa Rica”, comentó Santos, de 25 años.

Rodolfo Santos Fischel compartió con los televidentes de canal 7 su conocimiento en Fórmula Uno y sus expectativas para el Gran Premio de México. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

Su debut en televisión

Rodolfo debutó en televisión en abril de 2024 como invitado en el programa Pasión Deportiva en TD Más 2, hablando de Fórmula 1.

Días después, en una entrevista con La Teja, confesó que le gustaría seguir los pasos de su papá en el mundo televisivo.

“Sí, hay que ser honestos. Me gustó mucho. Estaba muy nervioso, pero cuando empezó el programa se me bajaron los nervios. Sabía que estaba ahí por mi conocimiento. Me gustó mucho lo de las cámaras y que me pusieran el micrófono a mí después de ver tantos años cómo le ponen el micrófono a mi papá, es impresionante, y verse en la pantalla fue muy bonito para mí. Como le dije a mi papá, no sólo ‘senior’ sino, ‘senior’ y ‘junior’ compartimos pantalla”, contó Rodo en aquella ocasión.

Rodolfo Santos Fischel es un gran fanático y conocedor de Fórmula Uno. Fotografía: Captura Telenoticias. (Captura/Captura)

