Hijo menor de Ignacio Santos habló maravillas de Nancy Dobles y ya sabemos cómo le dice

Rodolfo Santos Fischel dijo cosas muy lindas de Nancy Dobles. (Cortesía)

La relación que tienen los hijos de Ignacio Santos con Nancy Dobles intriga tanto a la gente como la manera en que se llevan los retoños de la presentadora de canal 7 con el director de Telenoticias.

Nancy y don Ignacio tienen años juntos y mientras el amor entre ellos crecía también lo hacían los dos hijos de cada uno, de ahí la gran curiosidad que despierta entre el público este tema.

Ya en otras ocasiones Daniel y Gabriel –hijos de la ex A todo dar— han hablado de lo bien que se llevan con don Ignacio y en esta oportunidad fue Rodolfo Santos Fischel, el hijo menor del periodista, quien habló sobre Nancy.

En una entrevista exclusiva con La Teja, Rodolfo reconoció que Nancy siempre lo ha visto como si fuese un hijo más, al punto que él la ve como otra mamá.

Rodolfo se refirió a la presentadora de Buen día como Nana, no dejando ninguna duda del gran cariño que hay entre ellos.

“Tengo una superrelación con Nana, de verdad que nos llevamos muy bien. Ella siempre me cuidó de chiquito y ahora de grande me ve como uno de sus hijos”, dijo Rodolfo a La Teja.

La relación siempre fluyó así y ahora que él está enfocado en potenciar el proyecto PitShop 506 entre la gente, Nancy ha sido un apoyo importante.

“Ella estaba impresionada de lo bien que hablo (frente a las cámaras)”, contó Rodolfo sobre los comentarios que le ha hecho la puntarenense ahora que él está saliendo en tele.

Pero no se quedó ahí. Rodolfo también reveló cómo fue Nancy con él cuando era más chiquillo.

“Siempre hemos tenido una relación superbonita, desde el primer día que la conocí, ya no me acuerdo cuando fue que la conocí como la pareja de mi papá, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Nancy siempre me ayuda y me apoya, más ahora con lo que es PitStop porque me estoy metiendo más que todo en su industria que son las redes sociales y no en la de mi papá. Entonces siempre ha estado ahí para apoyarme”, refirió.

Nancy Dobles e Ignacio Santos tienen muchos años de estar juntos. (Melissa Fernandez Silva)

Dice que la relación de él y de su hermana María Luisa con Dobles siempre ha sido muy linda y solo ha ido mejorando.

Nancy Dobles se lleva de maravilla con los hijos de don Ignacio Santos. (Tomada de Instagram)

“Viví un par de años con mi papá en mi adolescencia y ella me ayudó mucho en muchas cosas que podía ayudarme. Si necesitaba un corte de pelo, ella me buscaba quien me cortara el pelo, o ese tipo de cosillas. Siempre digo que mi mamá es mi mamá y nadie va a cambiar a doña Suzanne (Fischel) como le digo a ella, pero Nancy es como otra mamá para mí por todo lo que ha hecho y me ha ayudado y siempre se lo digo a ella también”, terminó el muchacho.