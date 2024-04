Hijo de Ignacio Santos se confesó con La Teja tras debutar en la televisión nacional

Rodolfo Santos Fischel es el hijo menor de Ignacio Santos. Tiene casi 25 años. (Cortesía)

Rodolfo Santos Fischel, hijo menor de Ignacio Santos, hizo su debut oficial en la televisión costarricense el lunes pasado en un programa de TD Más donde habló del deporte de sus amores: las carreras de Fórmula 1.

El joven, de casi 25 años, fue invitado a conversar sobre eso ya que es un fanático de esas carreras, gracias a que desde niño sus papás lo llevaban a competencias de automovilismo a La Guácima, las cuales recuerda como si fueran ayer.

A Rodo lo marcó tanto ese mundo que hace tres años, junto a sus dos mejores amigos, lanzó el proyecto PitStop 506, que cuenta con perfiles en Instagram, Spotify, YouTube y TikTok donde desarrollan contenidos sobre el mundo del automovilismo.

Ese proyecto fue el que llevó al joven a aparecer en tele por primera vez este lunes 15 de abril y tras el burumbúm que se hizo con la aparición de un Santos más en la pantalla costarricense, el administrador de profesión habló en exclusiva con La Teja.

Rodolfo Santos Fischel junto a Arturo (izq.) y Miguel, sus mejores amigos con los que lanzó PitStop 506. (Cortesía)

¿Qué representó para usted debutar en televisión?

Para mí fue un honor poder estar en la tele costarricense. Tantos años viendo a mi papá o como yo le digo ‘mi viejo’ para mí ha sido un poquito surreal hacer ese salto. De hecho, mucha gente puede creer que estudié periodismo o que tengo formación periodística, pero nunca lo tuve. Estudié administración.

Esta oportunidad se dio gracias a todo lo que está pasando con nuestro proyecto PitStop 506 y supongo que a mucha gente se le hizo extraño ver a otro Santos en la televisión, pero poco a poco se van a ir acostumbrando, diría yo.

¿Acostumbrando? ¿Seguirá en televisión?

No hay nada concreto sobre si PitStop 506 va a pasar a la pantalla costarricense, pero sí tenemos una invitación más en Pasión Deportiva la próxima semana. Una de las metas de nosotros con este proyecto es estar expuestos al ojo público, ojalá con invitaciones a más programas, a más canales y seguir tratando de educar y de aumentar el amor que le tenemos a la Fórmula 1, pero ahorita no hay nada concreto.

¿Qué es PitStop 506?

Es un proyecto que comenzamos en el 2021 mis mejores amigos Arturo y Miguel, y yo. Comenzó en la pandemia mientras veíamos una carrera de automovilismo y Arturo habló de la idea de hacer este proyecto por todo el tiempo que siempre invertimos comentando sobre eso. Entonces no lo pensamos dos veces en comenzarlo en redes y ahora es como nuestro bebé.

¿Le gustaría llevar el programa a la tele?

Si nos llegara la oportunidad de subir PitStop 506 a la pantalla nacional, creo que sería bastante positiva nuestra respuesta. Nos encantaría y nos encanta compartir con nuestros seguidores sobre las carreras.

Algunos pensarán que por su papá a usted se le haría fácil llevar el proyecto a la tele…

No es como que me llegara a afectar si el público general piensa eso. Arturo, Miguel y yo sabemos todo el empeño, el esfuerzo y las horas que le hemos puesto a nuestro proyectito, entonces lo que vale es lo que nosotros pensamos porque todo lo que hemos alcanzado hasta ahora es por mérito nuestro, por más de quién sea mi papá.

¿Le despertó su debut en la tele la espinita de trabajar en eso?

Sí, hay que ser honestos. Me gustó mucho. Estaba muy nervioso, pero cuando empezó el programa se me bajaron los nervios. Sabía que estaba ahí por mi conocimiento. Me gustó mucho lo de las cámaras y que me pusieran el micrófono a mí después de ver tantos años cómo le ponen el micrófono a mi papá, es impresionante, y verse en la pantalla fue muy bonito para mí. Como le dije a mi papá, no sólo ‘senior’ sino, ‘senior’ y ‘junior’ compartimos pantalla.

Rodolfo Santos Fischel estudió administración con una especialidad en administración deportiva en Texas, Estados Unidos. (Cortesía)

¿Le pidió consejos a don Ignacio antes de debutar en tele o incluso a Nancy que le hizo porras?

Ellos querían ver de lo que estaba hecho. No me dieron tantos consejos y tampoco les pedí porque no quería que sintieran que estaba muy nervioso y que pensaran algo diferente. Me dijeron que yo sabía lo que iba a ir a hablar y el conocimiento que tenía y que lo único distinto eran las cámaras y el set, que eran más bonitos.

¿En qué es lo que más lo ha influenciado su papá?

Mi papá siempre ha sido una persona supertrabajadora, honesta y responsable y esos son los tres pilares que él me ha inculcado en mi vida. Más que mi papá, es mi mejor amigo y también es un modelo a seguir. Siempre apunto a ser como él. Un hijo siempre quiere ser como papá y yo creo que uno siempre puede mejorar y él (don Ignacio) lo sabe, pero nuestra relación siempre ha sido de padre e hijo y también de mejores amigos. Siempre ha estado ahí para ayudarme en temas personales, así como en el trabajo, en lo de la universidad y siempre me ha enseñado a no quedarme estancado en la conformidad.

¿En qué se parece Rodolfo a don Ignacio?

En lo físico, primero que nada. Todo Costa Rica podría decir que somos muy parecidos, pero nuestro sentido del humor es muy parecido, nuestra personalidad también y los dos somos bastante cariñosos. Queremos mucho a la gente que está a nuestro alrededor, cuidamos mucho más allá de nuestra familia, a nuestros amigos.

Con todo este gusto por el automovilismo, ¿nunca quiso ser piloto?

Cuando era chiquito corrí motocross pero tuve un accidente muy grande en la rodilla como a los 6 o 7 años, y mis papás me dijeron que nunca más me querían ver en algo de motor. Les traté de meter la idea de pasarme al kartismo, pero nunca he llegado. Lo más cerca que he estado de ser un piloto es en simuladores. Nosotros en PitStop hicimos una inversión para tener un simulador y hacer videos de Fórmula 1, entonces solo virtualmente he llegado a ser piloto.