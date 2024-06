Hijo menor de Ignacio Santos hace su debut en canal 7

Rodolfo Santos aparece igualito que lo hace su papá cuando va a presentar Telenoticias. (Capturas)

Unos dos meses después de debutar en la televisión en un canal de pago de Teletica, Rodolfo Santos Fischel, el hijo menor de Ignacio Santos, “se estrenó” frente a las cámaras de canal 7.

El muchacho, de 25 años, se sentó en la silla principal del set de Telenoticias, como lo hace su papá cuando presenta el noticiero, para participar en un tierno comercial del Día del Padre.

Rodo ya había dado su salto a la pantalla a mediados de abril, cuando participó en el programa Pasión Deportiva, de TD Más 2, para hablar de Fórmula 1; sin embargo, en esta ocasión, su debut se dio en canal 7, el principal de la televisora y uno de los más vistos del país.

El cumiche de don Ignacio dedicó un lindo mensaje a su papá, con todo el porte de presentador de noticias, eso sí, sin vestir saco ni corbata, algo que sí acostumbra el director del noticiero de canal 7.

Hijo de Ignacio Santos debuta en canal 7

“Desde que llegué a este mundo siempre ha sido mi guía y mi mejor amigo”, dice Rodolfo en el tierno anuncio con el que el canal del trencito también le desea un lindo día a todos los papitos del país.

En un momento del comercial, don Ignacio aparece y le da varios besos y abrazos a su hijo, ambos con evidente orgullo.

Pero Rodo no fue el único hijo de un periodista de Teletica que tuvo sus primeros minutos al aire en el 7. En ese mismo anuncio también participaron los retoños de Christian Sandoval, de Teletica Radio, y de Rodolfo González, de 7 Días.

Ignacio Santos muy feliz y orgulloso de su hijo Rodolfo Santos. (Capturas)

Tras debutar en televisión hace dos meses, La Teja había entrevistado a Rodolfo Santos y, entre otras cosas, le preguntó sobre si le gustaría trabajar en tele y él dijo que sí.

“Sí, hay que ser honestos. Me gustó mucho. Estaba muy nervioso, pero cuando empezó el programa se me bajaron los nervios. Sabía que estaba ahí por mi conocimiento. Me gustó mucho lo de las cámaras y que me pusieran el micrófono a mí después de ver tantos años cómo le ponen el micrófono a mi papá, es impresionante, y verse en la pantalla fue muy bonito para mí. Como le dije a mi papá, no sólo ‘senior’ sino, ‘senior’ y ‘junior’ compartimos pantalla”, afirmó en aquel momento el administrador de profesión.

Rodolfo González junto a su hijo. (Capturas)

