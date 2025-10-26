¿Quién heredará el millonario patrimonio de Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz?

Tras el fallecimiento de Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, la madrugada de este domingo, surgen dudas sobre quién se quedará con su millonario patrimonio.

Rogelio Benavides, amigo cercano a la familia de la empresaria, le contó a este medio que el empresario estaba muy delicado de salud y que, posiblemente, antes de fallecer dejó un testamento.

Gary Austin falleció la madrugada de este domingo. Foto: Rogelio Benavides/Cortesía para La Teja (Gary Austin /Gary Austin)

( Lynda Díaz, exmodelo y empresaria, con sus hijos menores Gary, Tiffany y una de sus hijas mayores Nicole Austin.

“Probablemente, dejó algún testamento para heredar a alguien o a los hijos menores de ambos, los gemelos Tiffany y Gary, quienes son universitarios”, aseguró Benavides.

LEA MÁS: Exesposo de Lynda Díaz, Gary Austin, enfrentó problemas legales antes de fallecer

El comunicador agregó que, antes de tener una relación formal con Lynda, Austin se había casado y tenía un hijo mayor, aunque no mantenían una buena relación, por lo que desconocen si el joven está contemplado en el testamento.

LEA MÁS: Hija de Lynda Díaz pone mano dura con invitados a su boda: tendrán que cumplir esta regla

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del fallecimiento del empresario y los detalles del testamento aún no han sido revelados.