¿Quién heredará el millonario patrimonio de Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz?

Amigo cercano asegura que los hijos menores de Gary Austin y Lynda Díaz podrían ser los principales beneficiarios del testamento del empresario fallecido

Por Fabiola Montoya Salas

Tras el fallecimiento de Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, la madrugada de este domingo, surgen dudas sobre quién se quedará con su millonario patrimonio.

Rogelio Benavides, amigo cercano a la familia de la empresaria, le contó a este medio que el empresario estaba muy delicado de salud y que, posiblemente, antes de fallecer dejó un testamento.

Gary Austin
Gary Austin falleció la madrugada de este domingo. Foto: Rogelio Benavides/Cortesía para La Teja (Gary Austin /Gary Austin)
( Lynda Díaz, exmodelo y empresaria, con sus hijos menores Gary, Tiffany y una de sus hijas mayores Nicole Austin.

“Probablemente, dejó algún testamento para heredar a alguien o a los hijos menores de ambos, los gemelos Tiffany y Gary, quienes son universitarios”, aseguró Benavides.

El comunicador agregó que, antes de tener una relación formal con Lynda, Austin se había casado y tenía un hijo mayor, aunque no mantenían una buena relación, por lo que desconocen si el joven está contemplado en el testamento.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del fallecimiento del empresario y los detalles del testamento aún no han sido revelados.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

