Hija de Lynda Díaz pone mano dura con invitados a su boda: tendrán que cumplir esta regla

Linda Liz, la hija mayor de Lynda Díaz, puso mano dura con los invitados a su boda y públicamente les recordó la estricta regla de vestimenta que impuso para el gran día.

La joven, de 32 años, se casará el próximo fin de semana con su galán estadounidense Colby Wat, con quien se comprometió en abril pasado.

A pocos días del enlace, dio a conocer la norma no negociable que todos los asistentes deben cumplir.

Linda Liz y Colby Wat se casan el próximo fin de semana. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

“El código de vestimenta es todo negro”

En sus historias de Instagram, Linda Liz publicó este viernes por la noche el código de vestimenta que deben acatar los invitados al día más importante de su vida amorosa.

Aunque todos fueron informados por correo electrónico, la modelo explicó que hacía el recordatorio público por si alguno no revisó la bandeja de entrada.

“Recordatorio amable para toda mi querida familia y amigos que asistirán a nuestra boda (por si acaso no han revisado su correo electrónico y ven mis historias). El código de vestimenta para la boda es estrictamente: todo negro. Etiqueta: negro con estilo”, escribió Liz en inglés.

Linda Liz publicó ejemplos de cómo deben ir vestidos sus invitados a la boda. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

Ejemplos de lo permitido… y de lo prohibido

Linda acompañó su mensaje con fotos de ejemplo para que no quede duda sobre cómo deben ir vestidos sus invitados. Dejó claro que el “look” debe ser negro de pies a cabeza, sin un solo detalle en otro color o tono.

Ni siquiera está permitido un pequeño accesorio que rompa con el negro y la regla la deben cumplir por igual hombres y mujeres.

Linda Liz recordó que la etiqueta de vestido para su boda la deben cumplir por igual hombres y mujeres. Fotografía: Instagram Linda Liz. (Instagram/Instagram)

No quiere repetir lo que le pasó a Valeria Rees

Al parecer, Linda Liz quiere evitar a toda costa algo parecido a lo que le ocurrió a Valeria Rees, quien se casó hace pocas semanas y contó el mal momento que vivió con una invitada que rompió la regla de vestir de negro.

La mujer llegó de azul y eso fue suficiente para amargarle el día a la exmiss Costa Rica. Eso mismo es lo que Linda Liz quiere prevenir con su código de vestimenta inflexible.