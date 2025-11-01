¿Cuáles son las playas favoritas de Ericka Morera y su acompañante preferido? Esto nos dijo

Ericka Morera, participante de Mira quién baila, reveló cuáles son sus playas favoritas en Costa Rica y las personas con las que más disfruta estos paseos.

La bailarina contó a La Teja que le encanta Guanacaste, especialmente las playas Avellanas, Grande y Negra, tres destinos que atraen a turistas nacionales e internacionales.

“Me encanta la playa, entonces cada vez que puedo, me voy a donde mis papás que tienen una casita en la playa. Cuando puedo, me escapo”, comentó la comunicadora.

Ericka Morera contó a La Teja cuáles son sus playas favoritas en Costa Rica. (Mayela López/Mayela López)

Lo que más disfruta Ericka en estos viajes es la compañía de su pequeña hija Zoé y su familia, quienes convierten cada escapada en un momento especial.

Momentos inolvidables y consejos para turistas

Entre los imprescindibles que nunca faltan en su bolso está el bloqueador solar, que recomienda totalmente para protegerse. Además, recordó un divertido percance que vivió hace años.

“Una vez me revolcó una ola y se me fue la parte de arriba (del vestido de baño), entonces... Te podés imaginar. Tuve que salir tapándome, fue hace varios años”, contó Morera.

Ericka Morera ha demostrado que tiene talento en la pista de baile. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para quienes visiten Costa Rica, Ericka aconseja:

“Que se vengan por lo menos 22 días porque hay demasiados lugares hermosos, tenemos volcanes, playas, bosque, hay demasiado por conocer”, agregó.

Sus gustos en comida y tiempo libre

La comunicadora disfruta de la comida saludable, los casados, cortes de carne y la cocina italiana, aunque admite que le encantan las papas fritas. En su tiempo libre, nada supera los momentos junto con su hija.