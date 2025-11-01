Turismo

¿Cuáles son las playas favoritas de Ericka Morera y su acompañante preferido? Esto nos dijo

Ericka Morera, participante de Mira quién baila, nos contó cuáles son sus playas favoritas en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Ericka Morera, participante de Mira quién baila, reveló cuáles son sus playas favoritas en Costa Rica y las personas con las que más disfruta estos paseos.

La bailarina contó a La Teja que le encanta Guanacaste, especialmente las playas Avellanas, Grande y Negra, tres destinos que atraen a turistas nacionales e internacionales.

LEA MÁS: Yessenia Reyes, de Mira quién baila, reveló su mayor temor al visitar su lugar preferido

“Me encanta la playa, entonces cada vez que puedo, me voy a donde mis papás que tienen una casita en la playa. Cuando puedo, me escapo”, comentó la comunicadora.

Retrato de Ericka Morera en su salón de belleza (((FOTOS EMBARGADAS HASTA SU PUBLICACION EN VIVA DE LA NACION)))
Ericka Morera contó a La Teja cuáles son sus playas favoritas en Costa Rica. (Mayela López/Mayela López)

Lo que más disfruta Ericka en estos viajes es la compañía de su pequeña hija Zoé y su familia, quienes convierten cada escapada en un momento especial.

LEA MÁS: Costa Rica enfrentó a México en el Mundial de objetos de Ibai Llanos y esto fue lo que pasó

Momentos inolvidables y consejos para turistas

Entre los imprescindibles que nunca faltan en su bolso está el bloqueador solar, que recomienda totalmente para protegerse. Además, recordó un divertido percance que vivió hace años.

“Una vez me revolcó una ola y se me fue la parte de arriba (del vestido de baño), entonces... Te podés imaginar. Tuve que salir tapándome, fue hace varios años”, contó Morera.

19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Ericka Morera ha demostrado que tiene talento en la pista de baile. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para quienes visiten Costa Rica, Ericka aconseja:

“Que se vengan por lo menos 22 días porque hay demasiados lugares hermosos, tenemos volcanes, playas, bosque, hay demasiado por conocer”, agregó.

Sus gustos en comida y tiempo libre

La comunicadora disfruta de la comida saludable, los casados, cortes de carne y la cocina italiana, aunque admite que le encantan las papas fritas. En su tiempo libre, nada supera los momentos junto con su hija.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ericka MoreraPlayas de Costa RicaGuanacasteAvellanas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.