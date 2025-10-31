Costa Rica enfrentó a México en el Mundial de objetos de Ibai Llanos y esto fue lo que pasó

Costa Rica logró avanzar de ronda en el famoso Mundial de Objetos, una competencia creada por el influencer español Ibai Llanos, donde diferentes países se enfrentan con artículos representativos de su cultura.

El curioso duelo entre Costa Rica y México

El país fue representado por una piña de porcelana, mientras que México presentó una calavera del mismo material.

En el primer choque, la calavera sufrió daños; en la segunda vuelta, se quebró parcialmente, y en la tercera, la piña destruyó por completo al objeto mexicano.

Costa Rica enfrentó a México en el Mundial de Objetos de Ibai Llanos.

Ibai Llanos explica su elección

“Por parte de Costa Rica he optado por la piña, ya que el país es uno de los mayores exportadores de piña del mundo”, comentó Ibai al presentar el objeto de Costa Rica.

Ibai Llanos explica por qué escogió cada uno de los objetos. (Ibai Llanos/Instagram)

Una competencia sin votaciones

A diferencia del popular Mundial de Desayunos, en esta edición no hay jurado ni votación del público, pues el ganador depende solo de la resistencia física de los objetos.

El video del enfrentamiento acumula más de 62.000 reacciones y más de mil comentarios en Instagram.

Los objetos son lanzados con el fin de que choquen entre sí. (Ibai Llanos/Instagram)