Ibai Llanos incluyó a Costa Rica en inédito e inesperado campeonato mundial que creó

Ibai Llanos creó el Mundial de Desayunos en el que enfrenta la gastronomía de 16 países de todo el mundo. Fotografía: Instagram Ibai Llanos. (Instagram/Instagram)

Ibai Llanos anunció este viernes un inédito e inesperado campeonato mundial que creó en el que Costa Rica se enfrenta a Colombia en la primera fase, que inicia este lunes 18 de agosto.

LEA MÁS: ¿Qué le pasó a Ibai Llanos? Su transformación física generó burlas y hasta preocupó a su mamá

Se trata de nada más y nada menos que un Mundial de Desayunos, en el que 16 países de todo el mundo se disputarán el primer lugar.

Llanos anunció el singular torneo este viernes 15 de agosto, así como los emparejamientos que, según dijo, con algo de “amaño” los conformó.

Para Ibai, el Mundial de los Desayunos será el torneo del año. “¿Cuál es la mejor comida del mundo?, ¿cuál es la mejor gastronomía del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, la española… Para acabar con el debate he creado el Mundial de los Desayunos”, afirmó Llanos sobre el origen del curioso torneo.

Costa Rica está en el nuevo campeonato mundial que creó Ibai Llanos

Explicó que el formato de este mundial seguirá el de los campeonatos mundiales de fútbol en el que los equipos se enfrentan a una primera fase, pasan a octavos de final, luego a cuartos, a semifinales y a la gran final.

LEA MÁS: Keiz y Celeste Rodríguez compartieron con Ibai Llanos y sueñan con subirse a su ring

La clasificación será por “voto” popular, pues dijo que él pondrá a los dos países que se enfrenten y la gente decidirá cuál merece pasar a la siguiente ronda.

Los emparejamientos quedaron así:

Perú - México.

Reino Unido - Argentina.

Colombia - Costa Rica.

Estados Unidos - Bolivia.

España - Francia.

Guatemala - Ecuador.

Japón - Chile.

Venezuela - República Dominicana.

LEA MÁS: Pamela Muñoz la pasa bomba en su cumpleaños con Ibai Llanos y otras celebridades

Desde luego que nuestro plato elegido para competir en el Mundial de Desayunos es el gallo pinto.