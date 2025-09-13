Ibai Llanos anunció país ganador de su inédito Campeonato Mundial de Desayunos

Ibai Llanos anunció su curioso Campeonato Mundial de Desayunos a mediados de agosto. (Instagram/Instagram)

Ibai Llanos anunció este sábado el país ganador de la sartén de oro de su inédito e inesperado Campeonato Mundial de Desayunos.

El singular torneo comenzó el 18 de agosto con 16 países en competencia; Costa Rica, entre ellos, con su famoso gallo pinto.

Tras semanas de disputa en una reñida competencia, el famoso youtuber español anunció este sábado al ganador del “partido” final entre Perú y Venezuela.

Con solo 200 mil puntos de ventaja, Perú y su famoso desayuno de chicharrón con pan obtuvo el primer lugar del campeonato.

“Han sido semanas y días muy divertidos. Ha sido una locura lo que ha pasado en esta final entre Perú y Venezuela, en la que han estado igualando ambos países”, dijo Llanos.

Ibai Llanos anuncia ganador del Mundial de Desayunos

Perú obtuvo 12,8 millones de votos, mientras que Venezuela 12,7 millones.

En el curioso torneo, Venezuela compitió con su famosa arepa venezolana Reine pepiada.

Costa Rica se enfrentó a Colombia en la primera ronda del torneo, pero no logró avanzar.