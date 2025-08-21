Ibai Llanos encendió una gran polémica en su Mundial de Desayunos y que involucra a Costa Rica

Costa Rica se enfrenta a Colombia en inédito e inesperado campeonato mundial que creó Ibai Llanos (Instagram/Instagram)

El popular streamer español Ibai Llanos volvió a encender las redes sociales con una de sus ideas virales: el Mundial de Desayunos, en el que distintos países se enfrentan con sus platillos típicos de la mañana. En los octavos de final, el turno fue para Costa Rica contra Colombia, y el vasco eligió al gallo pinto como la representación tica.

La decisión, sin embargo, no tardó en provocar debate. En la cuenta de TikTok de Ibai, cientos de comentarios aparecieron de inmediato, muchos de ellos de usuarios nicaragüenses que reclamaron la autoría del plato, asegurando que el gallo pinto es originario de Nicaragua y no de Costa Rica.

Los costarricenses, por su parte, defendieron su tradición culinaria y recordaron que el gallo pinto es como un símbolo nacional, presente en los desayunos de casi todos los hogares, acompañado de natilla, huevo, plátano maduro y café. La discusión se volvió tendencia, con los dos países defendiendo con orgullo su versión del platillo, un verdadero “pleito” entre ticos y nicas.

Más allá de la polémica, el torneo de desayunos de Ibai Llanos ha servido para poner sobre la mesa,literalmente, la riqueza gastronómica de muchos países y el fuerte sentido de identidad que generan estos platos típicos.

El resultado del duelo aún se decidirá con los votos de la comunidad digital (Costa Rica va perdiendo contra Colombia), pero lo que está claro es que el gallo pinto no solo llenó de sabor el Mundial de Desayunos, sino que también encendió una rivalidad histórica entre ticos y nicas.

